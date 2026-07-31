Δύο γιατροί στο μικροσκόπιο του ΟΑΥ: Πρόστιμα €1.500 για τον μήνα Ιούνιο - Ορθοπεδικός τεκμηρίωνε με μονολεκτικές σημειώσεις ιατρικές πράξεις, παραπεμπτικά και συνταγές εντός ΓεΣΥ

Δύο ειδικούς γιατρούς που παρέχουν υπηρεσίες στο ΓεΣΥ τιμώρησε τον Ιούνιο ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους €1.500, μετά από ελέγχους που ανέδειξαν σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή και τεκμηρίωση των ιατρικών πράξεων στο Σύστημα Πληροφορικής.

Η βαρύτερη κύρωση, ύψους €1.000, επιβλήθηκε στις 18 Ιουνίου σε ειδικό γιατρό Ορθοπεδικής. Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, οι κλινικές σημειώσεις που είχαν καταχωριστεί για σειρά επισκέψεων ήταν τόσο ελλιπείς ώστε δεν προέκυπτε η αιτιολόγηση των ιατρικών πράξεων, των παραπεμπτικών και των συνταγών που εκδόθηκαν. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, σε αρκετές περιπτώσεις οι σημειώσεις περιορίζονταν σε μία μόνο λέξη, ενώ διαπιστώθηκαν ελλείψεις και στην τεκμηρίωση που συνόδευε τα παραπεμπτικά, καθώς τα σχετικά πεδία είτε δεν είχαν συμπληρωθεί είτε περιείχαν ανεπαρκείς πληροφορίες.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά ειδικό γιατρό Νεφρολογίας, στον οποίο επιβλήθηκε στις 11 Ιουνίου πρόστιμο €500. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ιατρική δραστηριότητα για την οποία είχε υποβληθεί απαίτηση πληρωμής δεν τεκμηριωνόταν από το αρχείο που είχε μεταφορτωθεί στο Σύστημα Πληροφορικής.

Ειδικότερα, το επισυναπτόμενο έγγραφο δεν αντιστοιχούσε στη δηλωθείσα πράξη και δεν πληρούσε τις ελάχιστες προϋποθέσεις τεκμηρίωσης, καθώς έλειπαν τα αποτελέσματα της εξέτασης, όπως αυτά εκτυπώνονται από τον αναλυτή αρτηριακών αερίων.