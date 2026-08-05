Πέτρος Νεοφύτου [ΟΑΥ]: Μέτρα για την ενίσχυση του Προσωπικού Ιατρού και την αντιμετώπιση καταχρήσεων στο ΓεΣΥ [ηχητικό]

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προχωρεί στην υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που έχουν εντοπιστεί στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), αξιοποιώντας τις εισηγήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με τον ανώτερο λειτουργό της Διεύθυνσης Παρόχων του ΟΑΥ, Πέτρο Νεοφύτου.

Όπως ανέφερε στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6 & 97.6, η έκθεση του ΠΟΥ εκπονήθηκε σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΥ, έπειτα από πρωτοβουλία του ίδιου του Οργανισμού, ο οποίος ζήτησε τη συνδρομή του διεθνούς οργανισμού για την αξιολόγηση του συστήματος και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Νεοφύτου, τα ζητήματα που καταγράφονται στην έκθεση ήταν ήδη γνωστά στον ΟΑΥ και αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης με τον ΠΟΥ.

Αναφερόμενος στον θεσμό του προσωπικού ιατρού, σημείωσε ότι πρόκειται για έναν νέο θεσμό που εισήχθη με την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ότι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του παρατηρήθηκε αυξημένη προτίμηση των δικαιούχων προς τους ειδικούς ιατρούς. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, πρόσφατες έρευνες καταγράφουν σταδιακή ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον προσωπικό ιατρό.

Ο κύριος Νεοφύτου επισήμανε ότι, στο πλαίσιο των εισηγήσεων του ΠΟΥ, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όπως ανέφερε, από το 2023 εφαρμόζονται δείκτες ποιότητας και ποιοτικά κριτήρια για τους προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων και παιδιών, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης και εμπλουτισμού, λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των δικαιούχων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εφαρμογή των ποιοτικών δεικτών έχει ήδη συμβάλει στη βελτίωση συγκεκριμένων παραμέτρων της πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως η εμβολιαστική κάλυψη και η προληπτική παρακολούθηση των ασθενών. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο θεσμός του προσωπικού ιατρού ενισχύεται σταδιακά και ότι η αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται από το πληροφοριακό σύστημα επιτρέπει στον ΟΑΥ να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αδυναμίες του συστήματος.

Σε ό,τι αφορά τις καταχρήσεις, ο κύριος Νεοφύτου αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να παρατηρούνται περιστατικά υπερσυνταγογράφησης, υπερπαραπομπών και ακατάλληλης χρήσης υπηρεσιών υγείας. Όπως είπε, για την αντιμετώπισή τους έχουν θεσπιστεί κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, οδηγίες παραπομπής και ποσοτικοί δείκτες απόδοσης, ενώ εξειδικευμένες ομάδες του ΟΑΥ πραγματοποιούν ποιοτικούς, ποσοτικούς και οικονομικούς ελέγχους στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις σε επαγγελματίες υγείας για περιπτώσεις καταχρήσεων και ότι ο ΟΑΥ προωθεί τροποποιήσεις της νομοθεσίας, ώστε να μπορεί να επιβάλλει αυστηρότερα διοικητικά πρόστιμα όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Αναφερόμενος στη διαφάνεια, ο κύριος Νεοφύτου δήλωσε ότι στόχος του Οργανισμού είναι, μέσα στην επόμενη πενταετία, να δημοσιοποιούνται οι δείκτες ποιότητας των παρόχων υγείας, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να επιλέγουν γιατρούς και νοσηλευτήρια βάσει αντικειμενικών στοιχείων. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι προηγείται η βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων που συλλέγονται, ώστε η δημοσιοποίησή τους να γίνεται με ακρίβεια και να μην οδηγεί σε παραπλανητικά συμπεράσματα.

Τέλος, ο ανώτερος λειτουργός του ΟΑΥ υποστήριξε ότι το ΓεΣΥ παραμένει οικονομικά βιώσιμο. Όπως εξήγησε, η αύξηση του προϋπολογισμού του συστήματος οφείλεται στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων και των εισφορών που προκύπτουν από αυτούς και όχι σε αύξηση των ποσοστών συνεισφοράς των πολιτών.

Ακούστε την παρέμβαση του Πέτρου Νεοφύτου «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 05-08-2026