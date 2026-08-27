Καταγγελία Παμπορίδη: Μία εβδομάδα μετά «μίλησε» ο ΟΑΥ- Νέοι κανόνες για να μην «χάνονται» ασθενείς μεταξύ νοσηλευτηρίων

Σε επικαιροποίηση του πλαισίου που διέπει τις περιπτώσεις μεταφοράς ασθενών από ένα νοσηλευτήριο σε άλλο προχωρεί ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, στον απόηχο του πρόσφατου περιστατικού που είδε το φως της δημοσιότητας.

Ο ΟΑΥ καθιστά σαφές ότι «η ταλαιπωρία οποιουδήποτε ασθενούς στην προσπάθειά του να λάβει την αναγκαία φροντίδα υγείας δεν είναι αποδεκτή», γνωστοποιώντας παράλληλα ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και μεσολάβησε ώστε να διασφαλιστεί η εξυπηρέτηση της ασθενούς και η παροχή της απαιτούμενης φροντίδας.

Όπως αναφέρει, η έγκαιρη, ποιοτική και απρόσκοπτη πρόσβαση των δικαιούχων στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ αποτελεί βασική προτεραιότητά του, με τον Οργανισμό να παρακολουθεί τη λειτουργία των συμβεβλημένων νοσηλευτηρίων και να παρεμβαίνει όπου κρίνεται αναγκαίο.

Νέο πλαίσιο για τις μεταφορές

Ο ΟΑΥ θέτει πλέον το ζήτημα σε προτεραιότητα και βρίσκεται σε διαδικασία επικαιροποίησης πλαισίου, το οποίο θα παρέχει σαφέστερες και λεπτομερέστερες οδηγίες προς τα νοσηλευτήρια.

Το πλαίσιο θα καλύπτει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα νοσηλευτήριο διαπιστώνει ότι δεν είναι σε θέση να αναλάβει ή να διαχειριστεί ένα περιστατικό, αλλά και εκείνες στις οποίες, μετά την έναρξη της νοσηλείας, απαιτείται μεταφορά ή συνέχιση της φροντίδας του ασθενούς σε άλλο νοσηλευτήριο.

Προβλέπεται, παράλληλα, να καθοριστούν σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας, συνεννόησης και παραπομπής μεταξύ των νοσηλευτηρίων, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας.

Η επικαιροποίηση του πλαισίου θα προχωρήσει σε συνεργασία με τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Επιστολή σε όλα τα νοσηλευτήρια

Την ίδια ώρα, ο ΟΑΥ απέστειλε την Πέμπτη επιστολή προς όλα τα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια, υπενθυμίζοντάς τους τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις τους με τον Οργανισμό, τη νομοθεσία του ΓεΣΥ και τις υπόλοιπες ισχύουσες νομοθεσίες που αφορούν την παροχή ενδονοσοκομειακής φροντίδας και τη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Παράλληλα, κάλεσε τα νοσηλευτήρια να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια και να συνεργάζονται μεταξύ τους, έχοντας ως γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των δικαιούχων.

27.000 νοσηλείες τον μήνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός, κάθε μήνα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 27.000 νοσηλείες στα συμβεβλημένα νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ.

Οι περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς νοσηλεύονται μετά τη μεταφορά τους από άλλο νοσηλευτήριο αντιστοιχούν στο 1,4% του συνόλου κάθε μήνα.

Ο ΟΑΥ επισημαίνει ότι στη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών η νοσηλεία και η εξυπηρέτηση των δικαιούχων ολοκληρώνονται ομαλά, σημειώνοντας πως τα προβλήματα αυτού του είδους δεν αποτελούν τον κανόνα.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι τα στοιχεία αυτά δεν αναιρούν τη σοβαρότητα οποιουδήποτε μεμονωμένου περιστατικού.

Ο Οργανισμός καταλήγει ότι συνεχίζει να εξετάζει κάθε περιστατικό, να ενισχύει τους ελέγχους και τις διαδικασίες του και να συνεργάζεται με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο κάθε ασθενής να λαμβάνει έγκαιρα και χωρίς εμπόδια τη φροντίδα υγείας που χρειάζεται.