Ερωτήματα στη Βουλή για την απόρριψη της υποψηφιότητας Κούμα - Δεν απάντησε επι της ουσίας ο εκτελεστικός του ΟΚΥπΥ

Εξηγήσεις για τα κριτήρια επιλογής επιστημονικών διευθυντών ζητούν βουλευτές του ΑΚΕΛ και η ΠΑΣΥΚΙ. Ο ΟΚΥπΥ παρέπεμψε στις αρμοδιότητες του διοικητικού του συμβουλίου.

Η απόρριψη της υποψηφιότητας του προέδρου της ΠΑΣΥΚΙ, Σωτήρη Κουμά, για τη θέση του επιστημονικού διευθυντή της Περιφέρειας Λεμεσού–Πάφου του ΟΚΥπΥ απασχόλησε την κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας. Βουλευτές του ΑΚΕΛ έκαναν λόγο για «πολιτικές σκοπιμότητες» και ζήτησαν εξηγήσεις για τη διαδικασία επιλογής.

Απευθυνόμενοι στον εκτελεστικό διευθυντή του ΟΚΥπΥ, Κύπρο Σταυρίδη, ζήτησαν να διευκρινιστεί κατά πόσο, «κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων επιστημονικών διευθυντών στις Περιφέρειες του ΟΚΥπΥ, υποψήφιος ρωτήθηκε κατά τη συνέντευξη του, εάν είναι μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΑΚΕΛ».

Οι βουλευτές έθεσαν και δεύτερο ερώτημα για τη διαδικασία των συνεντεύξεων. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, «γυναίκα υποψήφια ρωτήθηκε, εάν θεωρεί ότι θα τα βγάλει πέρα σε περίπτωση που υπάρχει έντονη διαμάχη μεταξύ δύο ανδρών γιατρών». Η βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου σχολίασε πως «θέλω να ξέρω αν θα ρωτούσαν ένα άνδρα υποψήφιο εάν θα τα βγάλει πέρα όταν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ δύο γυναικών γιατρών».

Για την υποψηφιότητα Κουμά, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώνσταντίνος Κωνσταντίνου ζήτησε να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια με τα οποία λήφθηκε η απόφαση. «Επειδή το θέμα το θεωρούμε πολύ σοβαρό θέλουμε να ξέρουμε με ποια κριτήρια απορρίφθηκε η υποψηφιότητα του Σωτήρη Κούμα για τη Λεμεσό τη στιγμή που ήταν ο μοναδικός υποψήφιος», είπε. Πρόσθεσε ότι το κόμμα ζητά να μάθει αν κατά την αξιολόγηση συνεκτιμήθηκαν η συνδικαλιστική ιδιότητα και οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κουμά: «Θέλουμε απαντήσεις για ο αν αξιολογήθηκε για τη συνδικαλιστική του ιδιότητα, για τον χρόνο που έχει στη διάθεση του αφού είναι συνδικαλιστής και για το εάν λήφθηκαν υπόψη οι δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Κουμά για το μοντέλο λειτουργίας του ΟΚΥπΥ. Εάν αυτά ισχύουν, θέλουμε να μάθουμε σε ποια βάση στηρίχθηκαν και πως συνδέονται με τα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης».

Ο κ. Σταυρίδης δεν απάντησε επί της ουσίας στα ερωτήματα, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχετική εξουσιοδότηση από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ. «Η απόφαση λήφθηκε μέσα από τον νόμο του Οργανισμού. Υπάρχουν κάποια θέματα διοικητικού συμβουλίου. Δεν έχω εξουσιοδότηση να δώσω στην Επιτροπή, (Υγείας), απαντήσεις. Όμως έχουν δοθεί απαντήσεις γραπτώς και όποιος πρέπει να τις πάρει θα τις πάρει. Δεν είναι έλλειψη σεβασμού, αλλά δεν είμαι εξουσιοδοτημένος από το ΔΣ».