Ο Αβέρωφ αποφάσισε για το 2028 – Ο ΔΗΣΥ καλείται να αποφασίσει αν θα τον στηρίξει

«Ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2028 και η απόφαση λήφθηκε ανεξαρτήτως των διαδικασιών στον ΔΗΣΥ», δήλωσε σήμερα στον «Π» πηγή προσκείμενη στον τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Τόνισε δε ότι ο ΔΗΣΥ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποστηρίξει ή όχι τον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ. Νεοφύτου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Αιχμές» του ΟMEGA και δήλωσε πως θα είναι υποψήφιος «εάν το Σαββατοκύριακο δεν κουνηθεί φύλλο στο Κυπριακό». Σήμερα ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ επανέλαβε την ετοιμότητα του να είναι υποψήφιος εάν δεν υπάρξουν εξελίξεις στη Νέα Υόρκη. Ξεκαθάρισε δε ότι ακόμη και ένα μικρό Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη κινητικότητας, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να στηρίξουν την προσπάθεια και ότι υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές.

Πάντως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου ξεκαθάρισε ότι το κόμμα «θα τηρήσει το καταστατικό του» για την επιλογή του υποψηφίου του.

Σε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», που μεταδίδεται από τον Πολίτη 107.6 & 97.6, ο κ. Δημητρίου εξέφρασε την ευχή «να μην είναι όλα μαύρα και άραχνα και να μην εξαγγείλει ο κ. Νεοφύτου την υποψηφιότητά του τη Δευτέρα». Μακάρι, όπως είπε, «να έχουμε εξελίξεις και ας καθυστερήσουν οι εξαγγελίες».

Ο κ. Δημητρίου υπεραμύνθηκε της προσφυγής στη βάση του κόμματος, τονίζοντας ότι «η βάση δίνει λύσεις» και πως «η δημοκρατία δεν ήταν ποτέ αδιέξοδο, η δημοκρατία είναι υγεία».