Μελέτη σοκ! Ένας στους τρεις στην Κύπρο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του από Καρδιαγγειακά νοσήματα

Ένας στους τρεις πολίτες στην Κύπρο έχει πιθανότητα να πεθάνει από καρδιαγγειακή νόσο, ενώ ένας στους πέντε κινδυνεύει να χάσει πρόωρα τη ζωή του εξαιτίας καρδιαγγειακού νοσήματος. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν με αφορμή την έναρξη της Παγκύπριας Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Διαφώτισης της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου.

Η εκστρατεία, με κεντρικό μήνυμα «Μη χάσεις τον παλμό της ζωής. Ζήσε στο ρυθμό της!», πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, στις 29 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στη Δημοσιογραφική Εστία, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, Δρ. Ήρα Ηρακλέους, ανέφερε ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Κύπρο και σημαντική αιτία νοσηρότητας.

Όπως είπε, ένας στους δέκα συμπολίτες μας ζει με καρδιακή πάθηση, ένας στους τρεις έχει πιθανότητα να πεθάνει από καρδιαγγειακή νόσο και ένας στους πέντε κινδυνεύει να χάσει πρόωρα τη ζωή του εξαιτίας καρδιαγγειακού νοσήματος.

Στη συνέντευξη Τύπου παρευρέθηκαν ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Ευαγόρας Οικονομίδης, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, η Δρ. Ήρα Ηρακλέους και ο Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, Νίκος Χρηστίδης.

Σε χαιρετισμό του, ο κ. Οικονομίδης ανέδειξε τρεις βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων: την αναγνώριση των συμπτωμάτων και την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, την πρόληψη μέσω της υιοθέτησης υγιεινού τρόπου ζωής και την οργανωμένη δράση της Πολιτείας.

Απευθυνόμενος στους πολίτες, υπογράμμισε την ανάγκη έγκαιρης κινητοποίησης απέναντι στην καρδιαγγειακή νόσο, παρομοιάζοντάς την με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όπως σημείωσε, δεν πρέπει να περιμένουμε «τη φωτιά ή την πλημμύρα» για να ενεργοποιηθούμε.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου τόνισε ότι ζητούμενο είναι η συνεπής εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Καρδιαγγειακών Νοσημάτων. Σύμφωνα με τον κ. Αγαθαγγέλου, η Στρατηγική περιλαμβάνει σαφείς στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες αξιολόγησης, καθώς και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Από την πλευρά της, η Δρ. Ηρακλέους υπογράμμισε τη σημασία της Εθνικής Στρατηγικής, σημειώνοντας ότι η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων απαιτεί συντονισμένη και διαρκή προσπάθεια.

Σχεδόν 20 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν τη συχνότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, καθώς ευθύνονται για περισσότερους από 19,8 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Ο αριθμός αυτός ενδέχεται να ξεπεράσει τα 23 εκατομμύρια μέχρι το 2030, εάν δεν ενισχυθούν οι δράσεις πρόληψης.

Στην Κύπρο, τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος ευθύνονται για περίπου το ένα τρίτο των συνολικών θανάτων.

Στο επίκεντρο των καρδιαγγειακών προβλημάτων βρίσκεται η αθηρωματική νόσος, η οποία εξελίσσεται σταδιακά και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικά επεισόδια και νόσο των καρωτίδων και των περιφερικών αγγείων.

Η πρόληψη δεν είναι υπόθεση μιας ημέρας

Η Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος του καρδιαγγειακού κινδύνου μπορεί να περιοριστεί με την έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, τον τακτικό προληπτικό έλεγχο και τις κατάλληλες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο της πρόληψης, ιδιαίτερη σημασία έχουν η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική σωματική άσκηση, η διακοπή του καπνίσματος και η διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους.

Παράλληλα, συνιστάται ο τακτικός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και του σακχάρου, καθώς και η τακτική επικοινωνία με τον γιατρό.

Ενημέρωση σε ολόκληρη την Κύπρο

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί από καρδιολόγους για τους κινδύνους των καρδιαγγειακών νοσημάτων, καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής τους.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαφωτιστικά φιλμάκια, ενημερωτικό υλικό και δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ της 29ης Σεπτεμβρίου, ημέρας της Παγκόσμιας Ημέρας Καρδιάς, κτίρια και σημεία αναφοράς σε διάφορες περιοχές της Κύπρου θα φωταγωγηθούν συμβολικά με κόκκινο χρώμα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας και το Δημοτικό Μουσείο Αγίας Νάπας THALASSA.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, με τη χορηγία της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie και τη στήριξη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο κ. Χρηστίδης ανέφερε ότι η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς υπενθυμίζει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη. Σημείωσε ότι η εταιρεία, με τη συμπλήρωση 50 χρόνων πορείας, συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνία και την ευημερία των πολιτών.

Κάλεσε, παράλληλα, τους πολίτες να ενημερώνονται από τους ειδικούς επιστήμονες, να ακολουθούν τις οδηγίες των γιατρών τους και να υιοθετούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ