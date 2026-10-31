Εθνική εκστρατεία για την ορθολογική χρήση αντιβιοτικών ετοιμάζει το Υπουργείο Υγείας

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του στην επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ορθολογική συνταγογράφηση αντιμικροβιακών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι τα ευρωπαϊκά δεδομένα επιτήρησης καταγράφουν υψηλή κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κύπρο και σημαντική επιβάρυνση από τη μικροβιακή αντοχή. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και δυσκολεύει την αντιμετώπιση των λοιμώξεων. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος των αντιβιοτικών καταναλώνεται στην κοινότητα, καθοριστικό ρόλο στην ορθολογική συνταγογράφηση έχουν οι προσωπικοί γιατροί και οι παιδίατροι.

Επισήμανε ότι η Πολιτεία οφείλει να στηρίζει τους επαγγελματίες υγείας με τεκμηριωμένες οδηγίες, εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας υιοθέτησε τις «Συστάσεις για τη Διάγνωση και Θεραπεία των Λοιμώξεων (2025)» της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων, έπειτα από εισήγηση της Κυπριακής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμώξεων.

Η ημερίδα, σημείωσε, προσφέρει τη δυνατότητα να συζητηθούν οι δυσκολίες εφαρμογής των συστάσεων στην καθημερινή κλινική πράξη και να αξιοποιηθεί η εμπειρία διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Ο Υπουργός τόνισε επίσης ότι η ενημέρωση των πολιτών δεν μπορεί να περιορίζεται στον χρόνο της ιατρικής επίσκεψης. «Το μήνυμα προς το κοινό πρέπει να είναι σαφές: η ανάγκη χορήγησης αντιβιοτικού κρίνεται από τον γιατρό», ανέφερε.

Οι παρεμβάσεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα αποτελούν μέρος ευρύτερου σχεδιασμού, πρόσθεσε, με δύο Εθνικά Σχέδια Δράσης για την περίοδο 2026-2030 να έχουν εγκριθεί. Το πρώτο αφορά την Αντιμετώπιση της Μικροβιακής Αντοχής, με βάση την προσέγγιση «Ενιαία Υγεία», και το δεύτερο την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Λοιμώξεων.

Όπως εξήγησε, τα δύο σχέδια συνδέουν τις προσπάθειες στην κοινότητα με τις παρεμβάσεις στα νοσηλευτήρια. Σε αυτά έχει καταστεί υποχρεωτική η σύσταση και λειτουργία Τοπικών Επιτροπών Ελέγχου Λοιμώξεων και Ομάδων Επιμελητείας Αντιβιοτικών, καθώς και η υποβολή σχετικών δεδομένων και ετήσιων εκθέσεων.

Για την οργανωμένη επιτήρηση αναπτύσσεται η εθνική ηλεκτρονική πλατφόρμα BIOCARE, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και με χρηματοδότηση από το NextGenerationEU. Τα υποσυστήματα για τις νοσοκομειακές λοιμώξεις και την κατανάλωση αντιμικροβιακών λειτουργούν ήδη. Προγραμματίζεται επίσης η ολοκλήρωση δύο ακόμη υποσυστημάτων, για την υγιεινή των χεριών και τους ποιοτικούς δείκτες.

Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρθηκε ακόμη στην επιστημονική καθοδήγηση και την εκπαίδευση του προσωπικού. Όπως είπε, έχουν ολοκληρωθεί 19 κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και τον έλεγχο των λοιμώξεων. Παράλληλα, υλοποιείται στα νοσηλευτήρια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα DRIVE-AMS για την επιμελητεία αντιβιοτικών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης EU-JAMRAI 2.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ορθή, επιστημονικά τεκμηριωμένη συνταγογράφηση και η συστηματική παρακολούθηση της χρήσης αντιβιοτικών είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά τους. «Κάθε χορήγηση πρέπει να υπηρετεί μια πραγματική θεραπευτική ανάγκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ιατρικό κόσμο, ώστε η επιστημονική γνώση να καθοδηγεί την καθημερινή κλινική πράξη προς όφελος των ασθενών.

Πηγή: ΚΥΠΕ