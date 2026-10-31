COP17: Συμφωνία για επανεκκίνηση των προσπαθειών προστασίας της φύσης

Χειροκροτήματα ακούστηκαν λίγο μετά την έναρξη της τελικής συνεδρίασης, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αρμενίας, Χαμπαρτζούμ Ματεβοσιάν, ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκαν δύο κείμενα συμβιβασμού. Οι λεπτομέρειες των αποφάσεων, τις οποίες έλαβαν σχεδόν 200 κράτη, δεν έγιναν αμέσως γνωστές.

Ο αρχικός ενθουσιασμός αργότερα υποχώρησε μπροστά σε έντονες αντιπαραθέσεις, δύσκολους συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν έπειτα από πολλές παλινδρομήσεις και περιορισμένη πρόοδο σε ορισμένα θέματα. Η COP17 ολοκληρώθηκε γύρω στις 10:20 μ.μ. (8:20 μ.μ. ώρα Κύπρου), όταν πολλοί αντιπρόσωποι είχαν ήδη αναχωρήσει για το αεροδρόμιο.

Το πρώτο κείμενο αφορούσε την «παγκόσμια εξέταση» της συμφωνίας του 2022 για τη βιοποικιλότητα, που υιοθετήθηκε στο Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ και θεωρείται αντίστοιχη της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η συμφωνία θέτει 23 στόχους για το 2030, μεταξύ των οποίων την προστασία του 30% των εδαφών και των ωκεανών, την καταπολέμηση της ρύπανσης και την αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων. Η πρόοδος προς την επίτευξη σχεδόν όλων των στόχων, ωστόσο, καθυστερεί.

Το κείμενο που εγκρίθηκε στην COP17 αποσκοπεί στην επανεκκίνηση των προσπαθειών των κρατών. Σε έγγραφο εργασίας προτεινόταν να κληθούν οι χώρες να «επιταχύνουν» τις προσπάθειές τους, ενώ υπογραμμιζόταν η ανάγκη «ενίσχυσης των μέτρων» για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της απώλειας βιοποικιλότητας. Οι διατυπώσεις γύρω από το ζήτημα διέφεραν.

Έντονες συζητήσεις έγιναν κατά τις διαπραγματεύσεις για τις επιδοτήσεις και άλλα κίνητρα προς δραστηριότητες που βλάπτουν τη φύση, όπως η πετρελαϊκή εκμετάλλευση.

Το δεύτερο κείμενο αφορούσε τη χρηματοδότηση και το ποιος θα πρέπει να πληρώσει για την επίτευξη των οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί για το 2030. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχείρησε στη διάρκεια της COP να πείσει μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, κυρίως την Κίνα, να ενταχθούν στον επίσημο κατάλογο των δωρητών, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιηθεί από το 2006. Σε έγγραφο εργασίας προτεινόταν οι χώρες να μπορούν να δηλώνουν εθελοντικά ότι επιθυμούν να περιληφθούν στον κατάλογο.

Η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Μονίκ Μπαρμπί, δήλωσε ότι ο συνολικός απολογισμός της COP17 δεν είναι «στο ύψος των διακυβευμάτων».

Έντονες εντάσεις καταγράφηκαν επίσης γύρω από τα επιστημονικά δεδομένα που καθοδηγούν την παγκόσμια πολιτική για την προστασία της φύσης, καθώς ορισμένες χώρες κατηγορήθηκαν ότι επιδιώκουν να τα αποδυναμώσουν. Μιλώντας εκ μέρους 56 χωρών, η Ελβετή αντιπρόσωπος Γκαμπριέλα Μπλάτερ εξέφρασε «λύπη για τον πολλαπλασιασμό καταστάσεων στις οποίες τα επιστημονικά δεδομένα και η συνεκτίμησή τους αμφισβητούνται ή εμποδίζονται» στις πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Οι αντιπρόσωποι αποφάσισαν επίσης στο Γερεβάν ότι ο Ισημερινός θα φιλοξενήσει την επόμενη COP για τη βιοποικιλότητα, το 2028.

Πηγή: ΚΥΠΕ