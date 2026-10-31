ΠτΔ: Έμπρακτη στήριξη σε όσους χρειάζονται βοήθεια

Στην εκδήλωση τον συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας και ο Επίτροπος Προεδρίας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων της «Αγίας Σκέπης» βελτιώνει ουσιαστικά τις συνθήκες θεραπείας για τα μέλη της Κοινότητας και το εργασιακό περιβάλλον των επαγγελματιών που βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ενισχύεται η δυνατότητα του πρότυπου Θεραπευτικού Κέντρου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των ανθρώπων «που πραγματικά ακουμπούν εδώ τη ζωή και τα όνειρά τους».

Όπως είπε, κάθε μορφή εξάρτησης είναι σύνθετο ζήτημα με βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις και πολλές επιπτώσεις τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την οικογένεια, το κοινωνικό περιβάλλον και την επαγγελματική του ζωή. «Η αντιμετώπιση της εξάρτησης απαιτεί διαφορετικές υπηρεσίες και θεραπευτικές επιλογές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ανθρώπου, καθώς φυσικά και συνέχεια στη φροντίδα», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι στην Κύπρο επιτελείται σημαντικό έργο στις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις απεξάρτησης, καθώς και στις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης και υποκατάστασης.

Ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των δομών, ώστε όσοι χρειάζονται βοήθεια να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη εξατομικευμένη υποστήριξη σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής τους πορείας.

«Ως Πολιτεία αναγνωρίζουμε την ευθύνη να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των υπηρεσιών, με κατάλληλες υποδομές, στήριξη των επαγγελματιών και συντονισμό των αρμόδιων φορέων. Αυτές οι δομές στην ουσία αντικαθιστούν το κράτος, γιατί προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες που εμείς ως κράτος δεν προσφέρουμε», είπε.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, η διαχρονική στήριξη της Πολιτείας στα προγράμματα της «Αγίας Σκέπης», μέσω του Υπουργείου Υγείας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της Κοινότητας και τη σημασία του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού, είπε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 υπογράφηκε σχετική συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της «Αγίας Σκέπης». Όπως ανέφερε, η συμφωνία διασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση από την Πολιτεία, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι η ευθύνη της Πολιτείας δεν ολοκληρώνεται με το τέλος ενός θεραπευτικού προγράμματος. «Το πιο σημαντικό, η κοινωνική επανένταξη, αποτελεί για όλους μας τον βασικότερο στόχο, και για να τον πετύχουμε χρειάζονται ευκαιρίες για εργασία και συμμετοχή, καθώς επίσης, και πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, για αντιμετώπιση του στίγματος και των προκαταλήψεων», είπε.

Όσοι ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους, πρόσθεσε, δικαιούνται και μπορούν να αξιοποιήσουν τα εφόδια που απέκτησαν και να προχωρήσουν στη ζωή τους. «Μόνον έτσι ολοκληρώνουμε το έργο μας, αλλά και την ευθύνη μας έναντι των συνανθρώπων μας που για διάφορους λόγους χάθηκαν στους δαιδαλώδεις λαβυρίνθους των εξαρτήσεων».

Απευθυνόμενος σε όσους χρειάζονται βοήθεια και στις οικογένειές τους, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι η Πολιτεία είναι δίπλα τους «όχι νοερά, αλλά έμπρακτα και ουσιαστικά», για να τους στηρίξει και να τους προσφέρει «τη δεύτερη ευκαιρία που ο κάθε άνθρωπος δικαιούται».

Αναφερόμενος στην Ιερά Μονή Μαχαιρά, είπε ότι η πορεία της «Αγίας Σκέπης» είναι διαχρονικά συνδεδεμένη με αυτήν και ευχαρίστησε τον τότε Ηγούμενο και νυν Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο για τη συνεισφορά του.

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στον Πόλυ Χατζηιωάννου, λέγοντας ότι η συνεισφορά του είναι συνεχής και γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ συνέβαλε σημαντικά στην επέκταση που εγκαινιάζεται.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε ακόμη τους αξιωματούχους της διοίκησης και της διεύθυνσης, τους επαγγελματίες και όλους όσοι εργάζονται στα προγράμματα της «Αγίας Σκέπης». «Η επιστημονική σας γνώση, η εμπειρία και η αφοσίωσή σας είναι καθοριστικές για το έργο της Κοινότητας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ως Πολιτεία, είμαστε δίπλα σας για οτιδήποτε χρειαστείτε, συνοδοιπόροι σε ένα απαιτητικό και μακρύ δρομολόγιο», ανέφερε.

Ευχαρίστησε επίσης την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, σημειώνοντας ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο υπάρχει μια στενή συνεργάτιδα της Κοινότητας, η οποία, όπου κι αν βρίσκεται, έχει την «Αγία Σκέπη» στη σκέψη της.

Απευθυνόμενος στους ανθρώπους που βρίσκονται σε θεραπεία στην «Αγία Σκέπη» και αλλού, είπε ότι «η απόφασή σας να ζητήσετε βοήθεια και η προσπάθεια που καταβάλλετε καθημερινά αξίζουν τον σεβασμό μας και φυσικά τη στήριξή μας». Όπως πρόσθεσε, η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό τους, μαζί με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ