Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η μάχη κατά των εξαρτήσεων απαιτεί στήριξη και δεύτερες ευκαιρίες

Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων βελτιώνει τις συνθήκες διαμονής και θεραπείας των μελών της κοινότητας, αναβαθμίζει το περιβάλλον εργασίας του προσωπικού και ενισχύει τη δυνατότητα της «Αγίας Σκέπης» να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που αναζητούν στήριξη και απεξάρτηση.

Ο Πρόεδρος χαρακτήρισε τη Θεραπευτική Κοινότητα ως «κέντρο αριστείας», σημειώνοντας ότι η επέκταση των εγκαταστάσεων επιτρέπει την ακόμη πιο αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών σε ανθρώπους που επιχειρούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Σταθερή κρατική στήριξη

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπενθύμισε ότι από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της «Αγίας Σκέπης», η οποία διασφαλίζει σταθερή χρηματοδότηση από το κράτος και επιτρέπει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της κοινότητας.

Όπως είπε, η Πολιτεία αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν τέτοιες δομές στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και στηρίζει έμπρακτα τη λειτουργία τους.

«Γνωρίζω νέους ανθρώπους που βοήθησε η Αγία Σκέπη»

Σε προσωπική αναφορά, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι γνωρίζει αρκετές περιπτώσεις νέων ανθρώπων που κατάφεραν να ξεπεράσουν τις εξαρτήσεις τους μέσα από τα προγράμματα της κοινότητας.

«Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις, ειδικά νέων παιδιών, που βοηθήθηκαν ουσιαστικά από την Αγία Σκέπη για να σταθούν στα πόδια τους και να χτίσουν ξανά τη ζωή τους», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εξάρτηση αποτελεί ένα πολυσύνθετο κοινωνικό και υγειονομικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου απαιτεί ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Έμφαση στην κοινωνική επανένταξη

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η επιτυχία μιας θεραπευτικής προσπάθειας δεν ολοκληρώνεται με την απεξάρτηση, αλλά με την κοινωνική επανένταξη.

Όπως ανέφερε, η κοινωνία οφείλει να παρέχει ευκαιρίες εργασίας και συμμετοχής στους ανθρώπους που ολοκληρώνουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα και να καταπολεμήσει το στίγμα που συχνά τους συνοδεύει.

Ευχαριστίες σε Εκκλησία και δωρητές

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά και στον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο για τη διαχρονική τους στήριξη προς την κοινότητα από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Ευχαρίστησε επίσης τον εφοπλιστή Πόλυ Χατζηιωάννου, η οικονομική συμβολή του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση της επέκτασης των εγκαταστάσεων.

Μήνυμα προς όσους δίνουν μάχη με τις εξαρτήσεις

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε θεραπεία, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα τους.

«Η απόφασή σας να ζητήσετε βοήθεια αξίζει τον σεβασμό και τη στήριξή μας. Να είστε βέβαιοι ότι οι κόποι σας θα δικαιωθούν», ανέφερε, τονίζοντας πως κάθε άνθρωπος δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.