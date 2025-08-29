Η άσκηση που κάνει θαύματα στη σεξουαλική ζωή των γυναικών – Βελτιώνει την επιθυμία και χαρίζει πολλούς οργασμούς

Η σεξουαλική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποιότητας ζωής, επηρεάζοντας την προσωπική ευεξία, τις σχέσεις και την ψυχολογία. Παρ’ όλα αυτά, η γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία παραμένει ένα θέμα συχνό, αλλά συχνά αποσιωπημένο, που αγγίζει κάθε ηλικία και μπορεί να συνδέεται με ποικίλους παράγοντες.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMC Urology αναδεικνύει τον ρόλο της άσκησης -και συγκεκριμένα του Pilates -ως μια απλή, φυσική και αποτελεσματική παρέμβαση, που μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη σεξουαλική λειτουργία και διάθεση. Η έρευνα έδειξε ότι η συστηματική εξάσκηση για 12 εβδομάδες όχι μόνο ενίσχυσε την εμπειρία της επαφής, αλλά μείωσε και τα συμπτώματα κατάθλιψης, ενισχύοντας παράλληλα την αίσθηση ικανοποίησης και ευεξίας.

Η διεξαγωγή της μελέτης

Η ερευνητική ομάδα από το Sakarya University στην Τουρκία μελέτησε 93 προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 18 έως 50 ετών, που βρίσκονταν σε σταθερή σχέση. Όλες είχαν χαμηλό σκορ στον δείκτη Female Sexual Function Index (FSFI), γεγονός που αντικατοπτρίζει την παρουσία σεξουαλικής δυσλειτουργίας.

Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες:

η μία παρακολούθησε πρόγραμμα Pilates, δύο φορές την εβδομάδα για 3 μήνες, ενώ

η άλλη συνέχισε τη συνήθη καθημερινότητά της, χωρίς καμία παρέμβαση.

Πριν και μετά το πρόγραμμα, όλες συμπλήρωσαν τρία ερωτηματολόγια: το FSFI, το Arizona Sexual Experiences Scale (ASEX) και το Beck Depression Inventory (BDI).

Το FSFI μέτρησε διάφορες πτυχές του σεξ σε 6 τομείς: επιθυμία, διέγερση, λίπανση, οργασμό, ικανοποίηση και πόνο. Το ASEX αξιολόγησε την ορμή, τη διέγερση, τη λίπανση, την ικανότητα για οργασμό και την ικανοποίηση από την κορύφωση. Το BDI κατέγραψε τα συμπτώματα κατάθλιψης.

Τα αποτελέσματα ήταν σαφή: Οι γυναίκες που έκαναν Pilates σημείωσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς, από την επιθυμία και τη διέγερση μέχρι τη λίπανση, τον οργασμό, την ικανοποίηση και τη μείωση του πόνου. Μάλιστα, η βελτίωση ξεπέρασε το 95% σε κάθε κατηγορία. Παράλληλα, μειώθηκαν τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, ενώ στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική αλλαγή.

Γιατί το Pilates βοηθάει

Το Pilates βασίζεται σε αρχές όπως η συγκέντρωση, ο έλεγχος, η ακρίβεια και η σωστή αναπνοή. Οι ασκήσεις του εστιάζουν στον κορμό και στο πυελικό έδαφος, σημείο – «κλειδί» για το σεξ. Όπως σημειώνουν οι ερευνητές, η εκγύμναση αυτών των μυών συνδέεται με μεγαλύτερη ικανότητα επίτευξης οργασμού, μείωση του πόνου στη συνουσία (δυσπαρευνία) και μεγαλύτερη άνεση συνολικά.

«Η γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, που συχνά επηρεάζεται από την ψυχολογία, την αυτοεκτίμηση και τη σωματική κατάσταση. Το Pilates φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση, δουλεύοντας τόσο το σώμα, όσο και το μυαλό», τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Εν κατακλείδι, η παρούσα έρευνα έρχεται να δείξει ότι η τακτική άσκηση -και ειδικότερα το Pilates -μπορεί να εξυπηρετήσει ως φυσική, ασφαλής και προσιτή (συμπληρωματική) παρέμβαση. Οι συγγραφείς σημειώνουν, ωστόσο, ότι η μελέτη τους είχε ορισμένους περιορισμούς: Το δείγμα ήταν σχετικά μικρό, δεν ελήφθη υπόψη ο εμμηνορροϊκός κύκλος, ενώ δεν αξιολογήθηκε σε βάθος η ποιότητα των σχέσεων με τον σύντροφο. Για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα, θα χρειαστούν μελλοντικές μελέτες, με μεγαλύτερο και ποικιλόμορφο πληθυσμό.

ygeiamou.gr