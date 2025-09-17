Καθυστερεί η Βουλή, ταλαιπωρούνται οι ασθενείς
Καθώς η Βουλή καθυστερεί να ολοκληρώσει τη νομοθετική ρύθμιση για τις υπηρεσίες αποκατάστασης, εκατοντάδες ασθενείς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. Κάποιοι αλλάζουν επαρχία για να λάβουν υπηρεσίες εντός ΓεΣΥ, ενώ κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να λάβουν υπηρεσίες εντός του Συστήματος.
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.