Καθυστερεί η Βουλή, ταλαιπωρούνται οι ασθενείς

Ηλικιωμένη ασθενής σε αιμοκάθαρση, η οποία νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα, ενώ επίκειται εξιτήριο, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι λόγω της κατάστασής της. Απαιτείται μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης, το οποίο κοστίζει υπέρογκα ποσά. Επιπλέον, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ούτως ώστε να μεταβαίνει δύο φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Ασθενής μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης άλλης επαρχίας λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών στην επαρχία διαμονής του. Η οικογένεια αντιμετωπίζει...

