Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Καθυστερεί η Βουλή, ταλαιπωρούνται οι ασθενείς

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Καθώς η Βουλή καθυστερεί να ολοκληρώσει τη νομοθετική ρύθμιση για τις υπηρεσίες αποκατάστασης, εκατοντάδες ασθενείς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται. Κάποιοι αλλάζουν επαρχία για να λάβουν υπηρεσίες εντός ΓεΣΥ, ενώ κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να πληρώσουν υπέρογκα ποσά για να λάβουν υπηρεσίες εντός του Συστήματος.

Ηλικιωμένη ασθενής σε αιμοκάθαρση, η οποία νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα, ενώ επίκειται εξιτήριο, δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι λόγω της κατάστασής της. Απαιτείται μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης, το οποίο κοστίζει υπέρογκα ποσά. Επιπλέον, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος ούτως ώστε να  μεταβαίνει δύο φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση. Ασθενής μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης άλλης επαρχίας λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών στην επαρχία διαμονής του. Η οικογένεια αντιμετωπίζει...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΕΙΔΗΣΕΙΣΓεΣΥΚΥΠΡΟΣΑσθενείςΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited