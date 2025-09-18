Στον ΟΑΥ η αποστολή ασθενών στο εξωτερικό από 2 Οκτωβρίου

Από τις 2 Οκτωβρίου 2025 οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση της αποστολής δικαιούχων ασθενών στο εξωτερικό για παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας μεταφέρονται στον ΟΑΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.

Όπως σημειώνεται, η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά ασθενείς που είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ ή έχουν ενταχθεί σε αυτό σε εθελοντική βάση. Το Υπουργείο Υγείας θα συνεχίσει να διατηρεί την αποστολή ασθενών –εντός και εκτός Κύπρου– που δεν είναι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δικαιούχους του ΓεΣΥ, όπως καθορίζονται στο Άρθρο 4 του Σχεδίου, τη μετάκληση Ειδικού Εμπειρογνώμονα σε δημόσια νοσηλευτήρια και την παραλαβή αιτημάτων για κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης –τόσο από δικαιούχους όσο και μη δικαιούχους του ΓεΣΥ– με βάση τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου του 2013 (149(Ι)/2013).

Το Υπουργείο Υγείας θα δέχεται νέα αιτήματα για αποστολές στο εξωτερικό δικαιούχων του ΓεΣΥ μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2025. Αιτήματα για επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή περιστατικά θα συνεχίσουν να γίνονται αποδεκτά μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2025. Από τις 2 Οκτωβρίου 2025, η διαχείριση των αιτημάτων θα γίνεται από τον ΟΑΥ, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός.

Αιτήματα δικαιούχων του ΓεΣΥ για υπηρεσίες που αφορούν οφθαλμικές προθέσεις, προσθετικά μέλη, εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις και λοιπές προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 4, θα συνεχίσουν να υποβάλλονται και να τυγχάνουν διαχείρισης από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας. Αιτήματα για μη δικαιούχους του ΓεΣΥ θα συνεχίσουν επίσης να διαχειρίζονται από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει το πρόγραμμα αποζημίωσης εξόδων μετάβασης, διαμονής και συντήρησης ασθενών και συνοδών, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τόσο για δικαιούχους όσο και για μη δικαιούχους του ΓεΣΥ. Τα αιτήματα των δικαιούχων του ΓεΣΥ θα πρέπει να συνοδεύονται από το απαραίτητο έντυπο/βεβαίωση που θα εκδίδεται από τον ΟΑΥ.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές δικαιούχων του ΓεΣΥ που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα ολοκληρωθούν από το Υπουργείο Υγείας, ενώ επιδοτούμενοι ασθενείς δικαιούχοι του ΓεΣΥ που βρίσκονται μακροχρόνια στο εξωτερικό θα ενημερωθούν για την ακριβή ημερομηνία ανάληψης της περίθαλψής τους από τον ΟΑΥ.

Για τα αιτήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για διεκπεραίωση στο Υπουργείο Υγείας, οι ασθενείς ή/και οι θεράποντες ιατροί θα ενημερωθούν εάν αυτά θα διεκπεραιωθούν από τον ΟΑΥ βάσει της νέας διαδικασίας ή αν θα ολοκληρωθούν από το Υπουργείο.

Το Υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωσή του, διαβεβαιώνει το κοινό ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή μετάβαση των αρμοδιοτήτων που αφορούν στην αποστολή δικαιούχων ασθενών του ΓεΣΥ στο εξωτερικό.

Πηγή: ΚΥΠΕ