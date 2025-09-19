Αλλαγές στην επιστροφή εισφορών ΓεΣΥ από το 2025 για ποσά άνω των €180.000 - Ποια η διαδικασία

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (OAY) ανακοίνωσε για όσες εισφορές καταβληθούν στο Ταμείο του ΓεΣΥ επί ποσού πέραν των €180.000 και αφορούν το έτος εισφορών που αρχίζει κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2025, πως η διαδικασία επιστροφής τους θα πραγματοποιείται από τον Έφορο Φορολογίας, με βάση τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

Διευκρινίζεται ότι, όταν η διαδικασία επιστροφής εισφοράς ΓεΣΥ αναληφθεί από τον Έφορο Φορολογίας, η επιστροφή θα πραγματοποιείται με την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης.

Περαιτέρω διευκρινίζει ότι όσες εισφορές καταβληθούν στο Ταμείο του ΓεΣΥ επί ποσού πέραν των €180.000 και αφορούν το έτος εισφορών που τελειώνει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024, η διαδικασία επιστροφής τους πραγματοποιείται από τον ΟΑΥ με βάση τις περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Επιστροφή ποσού εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο για ποσό πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών) Αποφάσεις,

Περαιτέρω στην ανακοίνωση προστίθεται ότι σύμφωνα με τις περί του Γενικού Συστήματος Υγείας (Επιστροφή ποσού εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ταμείο για ποσό πέραν του μέγιστου ποσού εισφορών) (Τροποποιητικές) (Αρ.1) Αποφάσεις του 2025, που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Σεπτεμβρίου 2025, αυξάνεται το χρονικό περιθώριο για υποβολή αιτήματος στον ΟΑΥ για επιστροφή ποσού εισφοράς και διευκρινίζεται πως ειδικότερα, κάθε αίτημα για επιστροφή ποσού εισφοράς υποβάλλεται εντός έξι (6) ετών από τη λήξη του έτους εισφορών για το οποίο αναφέρεται.

Ο Οργανισμός αναφέρει πως οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΥ για επιστροφή εισφοράς που καταβλήθηκε επί ποσού πέραν των €180.000, μπορούν να εξασφαλίσουν το νέο έντυπο μέσω της ιστοσελίδας του Οργανισμού (ΓEΣΥ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ), ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.gesy.org.cy/sites/Sites?d=Desktop&locale=el_GR&lookuphost=/el-gr/&lookuppage=hiofinancing

Πηγή: ΚΥΠΕ