Διεθνής Διάκριση για την Κύπρο και το ΙΝΓΚ: Βράβευση της Δρ Κυριακής Μιχαηλίδου με το Βραβείο Νέων Επιστημόνων Al Fozan της UNESCO

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι η Δρ Κυριακή Μιχαηλίδου, υπεύθυνη της Μονάδας Βιοστατιστικής του ΙΝΓΚ, τιμήθηκε με το Βραβείο UNESCO-Al Fozan International Prize for the Promotion of Young Scientists in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, όπου η Δρ Μιχαηλίδου ήταν μία από τους πέντε επιστήμονες παγκοσμίως που διακρίθηκαν, εκπροσωπώντας επάξια την περιφέρεια Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, ανάμεσα σε πλήθος διακεκριμένων επιστημόνων.

Η σημαντική αυτή διεθνής διάκριση απονέμεται σε νέους επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο που συμβάλλουν με το έργο τους στην προώθηση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών. Το βραβείο απονεμήθηκε στη Δρ Μιχαηλίδου για την εξαίρετη και διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνητική της συνεισφορά στη γενετική του καρκίνου του μαστού καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων βιοστατιστικής που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και της ιατρικής έρευνας.

Η βράβευση αυτή αποτελεί λαμπρή προσωπική επιτυχία της Δρ. Μιχαηλίδου αλλά και σημαντική αναγνώριση του έργου που επιτελείται στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, το οποίο συνεχίζει με συνέπεια να προάγει την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία σε διεθνές επίπεδο.

Σε δήλωση της, η Δρ Μιχαηλίδου ανέφερε: ««Είναι μεγάλη τιμή για εμένα η απονομή του UNESCO-Al Fozan International Prize for the Promotion of Young Scientists in STEM. Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της προσπάθειάς μου στον χώρο της επιστήμης, αλλά και της αξίας που έχει η έρευνα και η καινοτομία για το κοινό καλό. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την ομάδα μου, τους συνεργάτες, τους μέντορες και τους φορείς που με στήριξαν σε αυτή τη διαδρομή. Η βράβευση αυτή με ενθαρρύνει να συνεχίσω με αφοσίωση την ερευνητική μου πορεία και να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις στην προώθηση της επιστήμης και στην έμπνευση των νέων γενεών επιστημόνων».

Το Ινστιτούτο συγχαίρει θερμά τη Δρ Κυριακή Μιχαηλίδου για το σημαντικό αυτό επίτευγμα και της εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική της πορεία.