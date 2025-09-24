Γιόγκα: Πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο και προκαλεί βαθιά χαλάρωση

Σταματήστε για μία στιγμή, αφήστε πίσω το στρες, πάρτε μία βαθιά ανάσα και βουτήξτε στο κείμενο που ακολουθεί. Σίγουρα θα σας χαλαρώσει! Κι ενώ χαλαρώνετε, θυμηθείτε ότι η ψυχική υγεία δοκιμάζεται από το στρες και το άγχος και χρειάζεται εύκολες, προσιτές λύσεις.

Για όσους, λοιπόν, αναζητούν έναν πρακτικό τρόπο να μειώσουν το στρες και να χαλαρώσουν το μυαλό, η Sudarshan Kriya Yoga (SKY) φαίνεται να αποτελεί μια υποσχόμενη λύση. Πρόκειται για μία τεχνική γιόγκα με ρυθμική αναπνοή που φέρνει βαθιά χαλάρωση και ψυχική ισορροπία, όπως άλλωστε δείχνει πρόσφατη μελέτη.

Ερευνητές στο Indian Institute of Technology Gandhinagar, σε συνεργασία με το Sri Sri Institute of Advanced Research και το Fortis Escort Heart Institute, αναφέρουν ότι η ρυθμική αναπνοή στην πρακτική Sudarshan Kriya Yoga προκαλεί μετρήσιμες αλλαγές στους εγκεφαλικούς ρυθμούς που συνδέονται με βαθιά χαλάρωση.

Προηγούμενες μελέτες για γιόγκα, διαλογισμό και ασκήσεις αναπνοής έχουν δείξει βελτίωση στη διάθεση, την κόπωση, την επεξεργασία συναισθημάτων και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Οι διαλογιστικές πρακτικές συνδέονται με δομικές και λειτουργικές αλλαγές στα νευρωνικά δίκτυα που ελέγχουν την προσοχή, την αυτοαναφορά και τη ρύθμιση των συναισθημάτων.

Στη μελέτη, με τίτλο “Unlocking deep relaxation: the power of rhythmic breathing on brain rhythms”, που δημοσιεύτηκε στο npj Mental Health Research, σχεδιάστηκαν πειράματα EEG, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς οι εγκεφαλικές ταλαντώσεις μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια διαφορετικών φάσεων της τεχνικής SKY.

Στην έρευνα, συμμετείχαν 43 έμπειροι instructor της Sudarshan Kriya Yoga, ηλικίας περίπου 25 ετών, με εμπειρία 1 έως 18 ετών, από το κέντρο Art of Living Foundation στη Βεγγάλη. Ομάδα ελέγχου αποτελούμενη από 10 άτομα άκουσε χαλαρωτική μουσική αντί για SKY. Οι εγκεφαλικές δραστηριότητες καταγράφηκαν με ένα σύστημα 24 αισθητήρων EEG, που μετρούσαν την ηλεκτρική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πρακτική. Με αυτόν τον τρόπο οι ερευνητές μπορούσαν να δουν πώς η ρυθμική αναπνοή επηρεάζει τα εγκεφαλικά κύματα.

Η συνεδρία της Sudarshan Kriya Yoga χωρίζεται σε πέντε φάσεις:

pre-resting (προ-ανάπαυση για χαλάρωση),

pranayama (αναπνοές για εστίαση),

kriya (ρυθμική ενεργητική αναπνοή),

yoga-nidra (βαθιά χαλάρωση)

και post-resting (τελική ανάπαυση για εδραίωση των οφελών).

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ισχύς των α- εγκεφαλικών κυμάτων μειώθηκε σημαντικά κατά τη φάση yoga-nidra και μετά την post-resting, ειδικά στις οπτικές περιοχές. Η απόκλιση θ κυμάτων αυξήθηκε κατά την kriya και παρέμεινε υψηλή στη yoga-nidra, ενώ η απόκλιση δ κυμάτων αυξήθηκε έντονα, αντικατοπτρίζοντας κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

Η ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε αντίστοιχες αλλαγές, υποδεικνύοντας ότι τα αποτελέσματα συνδέονται άμεσα με τη ρυθμική αναπνοή.

Λόγω της παγκόσμιας ζήτησης για πρακτικά εργαλεία ψυχικής υγείας, οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η SKY θα μπορούσε να αποτελέσει μη φαρμακευτική μέθοδο για την υποστήριξη της ευημερίας και τη βάση για εφαρμογές νευροανάδρασης σε άγχος και στρες.