Μαθητές με προβλήματα υγείας: Χρήζει βελτίωσης το πλαίσιο της κατ’ οίκον μάθησης

Πλησιάζουν τους 300 (281 συγκεκριμένα) οι μαθητές μόνο στη Μέση Εκπαίδευση οι οποίοι για λόγους υγείας χρειάζεται, είτε να συμμετέχουν σε κατ’ οίκον προγράμματα εκπαίδευσης είτε νοσηλεύονται σε κάποιο νοσοκομείο για μεγάλο διάστημα (πχ παιδιά στο Παιδογκολογικό ή στο Τμήμα Ενδονοσοκομειακής Νοσηλείας Εφήβων -ΤΕΝΕ) και ακολουθούν εκεί πρόγραμμα εκπαίδευσης. Πρόκειται για έναν σημαντικό αριθμό παιδιών, ο οποίος αυξάνεται σημαντικά αν σ’αυτόν προστεθούν οι μαθητές της Δημοτικής Εκπαίδευσης, αλλά και τα παιδιά που βρίσκονται για χρόνια στο εξωτερικό για θεραπεία, με την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής να συζητά χθες για την ανάγκη σχεδιασμού οργανωμένης και θεσμοθετημένης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που παραμένουν εκτός του βασικού τους σχολείου για μεγάλο χρονικό διάστημα για λόγους υγείας.

Χρονοβόρες διαδικασίες και καθυστερήσεις

Όπως λέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής, υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθούνται σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες χρήζουν βελτίωσης, καθώς είναι αρχικά χρονοβόρες, ενώ εντοπίζεται και θέμα έλλειψης εμπειρίας των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται με αγορά υπηρεσιών για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών αυτών.

Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά το θέμα των καθυστερήσεων, λέχθηκε ότι για παιδιά που χρειάζεται να συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατ’ οίκον εκπαίδευσης, από την ημέρα που θα γίνει το αίτημα μέχρι να αρχίσουν μαθήματα, δεν αποκλείεται να περάσουν 3-4 μήνες. Ο λόγος; Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, τα αιτήματα γίνονται είτε από τους γονείς, είτε από το σχολείο είτε από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ο μαθητής προς την Επαρχιακή Επιτροπή και συνοδεύονται από ιατρική έκθεση. Η Επιτροπή, αφού εγκρίνει το αίτημα το προωθεί στον διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης (αν είναι μαθητής δημοτικού το αίτημα πάει στον διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης) και έπειτα στον γενικό διευθυντή του Υπ. Παιδείας, προκειμένου να αποδεσμευτεί το κονδύλι για να προχωρήσει η διαδικασία της αγοράς υπηρεσιών από αδιόριστο εκπαιδευτικό.

Έλλειψη εμπειρίας και ανάγκη εξειδίκευσης

Το γεγονός ότι μιλάμε για μη διορισμένους, και ενδεχομένως άπειρους εκπαιδευτικούς, είναι ένα ζήτημα που θίγουν οι οργανώσεις που ασχολούνται με τα δικαιώματα παιδιών, χρόνιων πασχόντων, συμπληρώνοντας ακόμη ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί αυτοί να έχουν και κάποιες πιο εξειδικευμένες γνώσεις. «Πρέπει οι επαγγελματίες αυτοί να συμμετέχουν στις πολυθεματικές ομάδες, να τυγχάνουν εκπαίδευσης για το πώς να διαχειρίζονται τα παιδιά αυτά», ανέφερε εκ μέρους της ΟΣΑΚ ο Μάριος Χαραλαμπίδης, με τον Γιώργο Πενηντάεξ από τον σύνδεσμο «Ένα Όνειρο μια Ευχή» να προσθέτει ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης και δημιουργίας από πλευράς ΥΠΑΝ ενός καταλόγου με τους εκπαιδευτικούς αυτούς, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης και των διαδικασιών που ακολουθούνται. Ζήτημα εκπαίδευσης τέθηκε και από πλευράς του ιδρυματος «Αλκινοος Αρτέμιου», με τον εκπρόσωπο τους στη χθεσινή συνεδρίαση να αναφέρει ότι λόγω και της συνεχούς επαφής του ιδρύματος με γονείς, έχουν καταγράψει τα προβλήματα που υπάρχουν, και έπειτα προχώρησαν στην συγγραφή πρωτοκόλλου, το οποίο κατέθεσαν στο ΥΠΑΝ. Όπως λέχθηκε, η ανταπόκριση του υπουργείου ήταν άμεση, με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, να προβαίνει στην σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία αυτή την περίοδο μελετά την πρόταση του ιδρύματος.

Τηλεκπαίδευση για παιδιά στο εξωτερικό

Πέραν της θεσμοθέτησης, και απλούστευσης των διαδικασιών που ακολουθούνται για παιδιά που ακολουθούν πρόγραμμα κατ’ οίκον εκπαίδευσης ή εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους σε κάποιο νοσοκομείο στην Κύπρο, ζήτημα προκύπτει και με τα παιδιά που ακολουθούν κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα στο εξωτερικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις η τηλεκπαίδευση είναι η λύση, με τον κ. Πενηνταέξ να αναφέρει ότι «επιβάλλεται να να εκσυγχρονιστούμε στο θέμα της τηλεκπαίδευσης. Υπάρχουν παιδιά που είναι για χρόνια στο εξωτερικό, στη Γερμανία για παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να ενταχθούν στο σχολικό πρόγραμμα της χώρας στην οποία βρίσκονται, αλλά θα μπορούσαν, με τη βοήθεια ενός υπολογιστή, με τηλεκπαίδευση, τις μέρες και ώρες που το πρόγραμμα θεραπείας τους το επιτρέπει, να φοιτούν με αυτό τον τρόπο σε ένα σχολείο, στο σχολείο τους αν προηγουμένως είχαν ενταχθεί σε κάποια σχολική μονάδα. Να είναι έστω και από απόσταση στην τάξη τους. Να αισθάνονται ότι είναι μέρος αυτής, κάτι που λειτουργεί θετικά στο κομμάτι της ψυχολογίας του παιδιού».