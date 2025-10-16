Η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου παρουσίασε την Εκστρατεία Διαφώτισης «Know Your Lemons»

Δώδεκα λεμόνια μέσα σε μια χάρτινη θήκη αυγών. Μια εικόνα απλή αλλά ευρηματική, που έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο ενημερώνονται για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Με τρόπο οικείο και κατανοητό, τα λεμόνια «μιλούν» για κάτι που πολλές γυναίκες δυσκολεύονται να εκφράσουν. Τις αλλαγές στο σώμα τους, τα σημάδια που αξίζει να προσέξουν, τη σημασία της έγκαιρης δράσης. Μια εικόνα που απενοχοποιεί τη συζήτηση, απομυθοποιεί τον φόβο και μετατρέπει τη γνώση σε δύναμη.

Αυτή η εικόνα έφτασε σήμερα και στην Κύπρο, μέσα από την εκστρατεία «Know Your Lemons – Γνώρισε τα Λεμόνια σου», η οποία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσε η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου (ΟΕΚ) στη Δημοσιογραφική Εστία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, υλοποιείται με την πολύτιμη στήριξη της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie και βασίζεται στο διεθνές πρόγραμμα του Know Your Lemons Foundation, ενός διεθνούς φιλανθρωπικού οργανισμού που προωθεί την ενημέρωση και την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και έχει ενεργή παρουσία σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.

Η πρόληψη σώζει ζωές

Στη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, η Πρόεδρος της Ογκολογικής Εταιρείας Κύπρου, Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου, ανέφερε ότι η εκστρατεία «Know Your Lemons – Γνώρισε τα Λεμόνια σου» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, με στόχο να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει το κοινό γύρω από την πρόληψη και τον έγκαιρο εντοπισμό αυτού του ιάσιμου και θεραπεύσιμου είδους καρκίνου. Όπως σημείωσε, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, καθώς μία στις οκτώ θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή της. Στην Κύπρο καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 700 με 800 νέα περιστατικά καρκίνου του μαστού, ενώ το 2024 καταγράφηκαν 849 νέα περιστατικά στις γυναίκες και 9 στους άνδρες, πρόσθεσε η Δρ Κωνσταντινίδου. Παράλληλα, η Πρόεδρος της ΟΕΚ επεσήμανε ότι η πρόληψη και ο έγκαιρος εντοπισμός του καρκίνου, αποτελούν τον σημαντικότερο τρόπο αντιμετώπισής του, αφού η έγκαιρη διάγνωση αποδεδειγμένα σώζει ζωές. Και η έγκαιρη διάγνωση, σημείωσε, στηρίζεται σε δύο πυλώνες: τα ανιχνευτικά προγράμματα πληθυσμιακού ελέγχου και στην αυτοεξέταση και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Ο Αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου, ανέφερε ότι η ενημέρωση, όταν βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και εκφράζεται με γλώσσα προσιτή και απλή, μπορεί να γίνει δύναμη ζωής. Γι’ αυτό και η εκστρατεία “Know Your Lemons – Γνώρισε τα Λεμόνια σου ”, που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Κύπρο, αποτελεί, όπως είπε, μια φωτεινή απόδειξη αυτής της δύναμης. Μάλιστα, τόνισε ότι η συμβολή όλων των φορέων που συμμετέχουν στην εκστρατεία συνθέτει μια κοινή γλώσσα: τη γλώσσα της πρόληψης, της γνώσης και του σεβασμού προς τη ζωή.

Ο κ. Νίκος Χρηστίδης, Διευθυντής Πωλήσεων της Medochemie, ανέφερε ότι η Medochemie, μια εταιρεία με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και ειλικρινή ευαισθησία για την ευημερία των συμπολιτών της, εγκαινιάζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση στην Κύπρο, την Παγκόσμια Εκστρατεία Ενημέρωσης “Know Your Lemons – Γνώρισε τα Λεμόνια σου” με στόχο την ενημέρωση και την ενίσχυση της πρόληψης του καρκίνου του μαστού. Η έγκαιρη διάγνωση, είπε ο κ. Χρηστίδης, είναι το πρώτο βήμα για μια αποτελεσματική θεραπεία, τονίζοντας παράλληλα, ότι ο προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο: αυτοεξέταση, απεικονιστικές εξετάσεις, κλινική εξέταση.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού σε όλη την Κύπρο, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης γύρω από την έγκαιρη διάγνωση και τη σημασία της αυτοεξέτασης. Η εκστρατεία περιλαμβάνει επίσης διανομή έντυπου και ψηφιακού υλικού, καθώς και ενημέρωση μέσα από τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φέρνοντας το μήνυμα της πρόληψης κοντά σε κάθε γυναίκα. Στόχος είναι να καθιερωθεί η πρόληψη όχι μόνο ως μέρος της ιατρικής φροντίδας, αλλά ως καθημερινή στάση και τρόπος ζωής.

Μια παγκόσμια καμπάνια που μιλά τη γλώσσα της εικόνας

Το Know Your Lemons Foundation, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους σε πάνω από 60 χώρες.

Με εκπαιδευτικό υλικό μεταφρασμένο σε 40 γλώσσες, το Ίδρυμα έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι γυναίκες ενημερώνονται για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, κάνοντάς την προσβάσιμη, κατανοητή και ανθρώπινη.

Η επιτυχία της καμπάνιας βρίσκεται στη δύναμη της εικόνας, μιας εικόνας που αγγίζει, ενημερώνει και εμπνέει, κάνοντας τη γνώση προσιτή και τη συζήτηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού πιο ανθρώπινη.

Η δημιουργός της, Corrine Beaumont, οπτικοποίησε τα δώδεκα πιθανά σημάδια του καρκίνου του μαστού μέσα από δώδεκα λεμόνια σε μια χάρτινη θήκη αυγών, μετατρέποντας ένα δύσκολο θέμα σε μια απλή, οικεία και κατανοητή εικόνα. Κάθε λεμόνι αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό σύμπτωμα ή αλλαγή, βοηθώντας τις γυναίκες να μάθουν να αναγνωρίζουν τα σημάδια και να αναζητούν έγκαιρα ιατρική καθοδήγηση.

Μέσα από αυτή τη δημιουργική προσέγγιση, το Know Your Lemons έφερε κοντά την επιστήμη και την καθημερινότητα, μετατρέποντας την ενημέρωση σε πράξη αυτογνωσίας και φροντίδας.

Η εφαρμογή Know Your Lemons App συνεχίζει αυτό το έργο, προσφέροντας εργαλεία αυτοεξέτασης, υπενθυμίσεις για προληπτικούς ελέγχους και εξατομικευμένη καθοδήγηση, βοηθώντας κάθε γυναίκα να φροντίζει τον εαυτό της με συνέπεια και σιγουριά.

Δείτε το διαφωτιστικό φιλμάκι της Εκστρατείας εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=VNfLd9l4kr4