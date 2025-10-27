Παιδιατρική Κλινική ΓΝ Λεμεσού - Ολοκληρωμένη φροντίδα για κάθε παιδί και οικογένεια

Η Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), αποτελεί σημείο αναφοράς για την παιδιατρική φροντίδα στην επαρχία Λεμεσού, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε παιδιά από τη γέννηση μέχρι και την εφηβεία.

Η Κλινική βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένο και πρόσφατα ανακαινισμένο χώρο στον 4ο όροφο του Νοσοκομείου, με 30 κλίνες (11 δωμάτια των 2 κλινών και 2 δωμάτια των 4 κλινών), καθένα με δικό του μπάνιο και τηλεόραση. Διαθέτει μεγάλο χώρο για παιχνίδι (playroom) και αίθουσα συσκέψεων. Στόχος της ομάδας είναι να προσφέρει ένα περιβάλλον φιλικό, ασφαλές και ανθρώπινο για κάθε μικρό ασθενή και την οικογένειά του.

Στον 1ο όροφο είναι η Εντατική Μονάδα Νεογνών και το Μαιευτήριο όπου τα νεογνά παρακολουθούνται από τους νεογνολόγους μας.

Στο ισόγειο βρίσκονται 2 εξωτερικά ιατρεία πρωτοβάθμιας φροντίδας και 2 ειδικά ιατρεία. Επίσης βρίσκονται οι πρώτες βοήθειές όπου εκεί βρίσκεται ξεχωριστά διαμορφωμένος χώρος για παιδία και 2 χώροι εξετάσεις των παιδιών.

Η Κλινική στελεχώνεται με 10 Παιδιάτρους και 25 Νοσηλευτές, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες 24 ώρες το 24ωρο, προσφέροντας συνεχή και υψηλού επιπέδου φροντίδα. Από τον Ιανουάριο 2020, στο τμήμα εκπαιδεύονται ειδικευόμενοι και φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Υπηρεσίες και Ειδικά Ιατρεία

Η Παιδιατρική Κλινική προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (εμβολιασμοί, προληπτικοί έλεγχοι)

Παιδοενδοκρινολογικές υπηρεσίες (διερεύνηση, θεραπεία και παρακολούθηση)

Παιδονευρολογικές υπηρεσίες (διερεύνηση, θεραπεία και παρακολούθηση)

Παιδοχειρουργικό ιατρείο (κάθε Τρίτη)

Παιδοοφθαλμολογικό ιατρείο (κάθε Πέμπτη)

Ιατρείο Ειδικής Παιδιατρικής για πιο πολύπλοκα ή χρόνια περιστατικά

Ιατρείο για παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη

Τα εξωτερικά ιατρεία διαθέτουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο Μητρικού Θηλασμού, ενώ το Νοσοκομείο βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης ως «Φιλικό προς τα Βρέφη».

Όλα τα ιατρεία λειτουργούν με ραντεβού στα τηλέφωνα 25801320 ή 25202833.

Εξωτερικά Ιατρεία

Ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Οι περισσότεροι παιδίατροι είναι και προσωπικοί γιατροί. Καθημερινά λειτουργούν δύο πρωινά ιατρεία και ένα απογευματινό (15:00–18:00), σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά. Κέντρο Υγείας Λινόπετρας: Πραγματοποιούνται κυρίως εμβολιασμοί και προληπτικοί έλεγχοι σε βρέφη, ώστε να αποφεύγεται η προσέλευσή τους στο νοσοκομειακό χώρο (μία φορά την εβδομάδα).

Ειδικά Ιατρεία



1. Ιατρείο Ειδικής Παιδιατρικής

Με παραπομπή από τους προσωπικούς ιατρούς για διερεύνηση πιο πολύπλοκων ή χρόνιων περιστατικών.

Οι γονείς μπορούν επίσης να απευθυνθούν απευθείας (χωρίς παραπεμπτικό, πληρώνοντας το ανάλογο ποσό).

Η πολυετής εμπειρία των παιδιάτρων προσφέρει στους γονείς που απευθύνονται σε εμάς αίσθημα ασφάλειας.

2. Ιατρείο για παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη ή άλλα Παιδοενδοκρινολογικά προβλήματα

Περίπου 160 παιδιά τυγχάνουν συστηματικής παρακολούθησης, κυρίως από τη Λεμεσό αλλά και άλλες πόλεις, από τη Δρ. Έλενα Σωτηρίου και τη νοσηλεύτρια κ. Άντρη Γρηγορίου, οι οποίες διαθέτουν ειδική εκπαίδευση στο αντικείμενο. Γίνεται εξιδεικευμένη θεραπεία είτε με αντλίες ινσουλίνης και συστήματα συνεχούς καταγραφής γλυκόζης είτε με πολλαπλές ημερήσιες ενέσεις ινσουλίνης.

Παρακολουθούνται παιδιά με ενδοκρινολογικές διαταραχές όπως καθυστέρηση ανάπτυξης, παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη, πρώιμη ήβη, θυροειδοπάθειες όπως Hashimoto κλπ.

3. Παιδονευρολογικό Ιατρείο. Από την Δρ. Ελευθερία Κωνσταντουλάκη

Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού διαθέτει τη μοναδική περιφερειακή Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, με 15 θέσεις, στελεχωμένη από 5 νεογνολόγους και 25 νοσηλεύτριες. Η ΜΕΝΝ λειτουργεί σε στενή συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη φροντίδα για νεογνά και βρέφη. Υπάρχει συνεργασία με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Μακάριου Νοσοκομείου.

Νοσηλεία και Πρώτες Βοήθειες

Η Παιδιατρική Κλινική νοσηλεύει παιδιά μέχρι 16 ετών από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου (εφόσον υπάρξει ανάγκη).

Η διαδικασία εισαγωγής έχει απλοποιηθεί για τη διευκόλυνση των οικογενειών και γίνεται ως εξής:

Α) Κατευθείαν στην Κλινική, αφού ο προσωπικός ιατρός προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:

Εκδώσει παραπεμπτικό για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη Επικοινωνήσει με τον εκάστοτε εφημερεύοντα παιδίατρο στα τηλέφωνα 25801530 ή 25801545

Β) Μέσω του πρόσφατα ανακαινισμένου Τμήματος Πρώτων Βοηθειών, με ξεχωριστό χώρο αναμονής και δύο ανεξάρτητα δωμάτια εξέτασης παιδιών.

Γ) Σε σοβαρά περιστατικά, τα παιδιά μεταφέρονται με ασθενοφόρο ή από τους γονείς τους απευθείας στις Πρώτες Βοήθειες, όπου παρευρίσκεται ο εφημερεύων παιδίατρος. Εφόσον απαιτείται, η μεταφορά στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Παίδων γίνεται με συνοδεία Παιδιάτρου και Αναισθησιολόγου.

Συνεργασίες

Η Παιδιατρική Κλινική συνεργάζεται στενά με Παιδοκαρδιολόγο και Παιδοαλλεργιολόγο, εξασφαλίζοντας εξειδικευμένη αξιολόγηση και φροντίδα όπου απαιτείται. Παράλληλα, η Κλινική διαθέτει άμεση πρόσβαση σε Παιδοακτινολογικό και Μικροβιολογικό Εργαστήριο, καθώς και σε Φυσιοθεραπευτές, Διαιτολόγο, Ψυχολόγο και Παιδοψυχίατρο, διαμορφώνοντας έτσι ένα πλήρες υποστηρικτικό δίκτυο για τη σφαιρική αντιμετώπιση των αναγκών κάθε παιδιού.

Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Έργο

Η Παιδιατρική Κλινική επιτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, προσφέροντας πρακτική εκπαίδευση σε φοιτητές Ιατρικής, από τους οποίους λαμβάνει ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις, καθώς και σε ειδικευόμενους παιδιάτρους, συμβάλλοντας ενεργά στη συνεχή ανάπτυξη του ιατρικού προσωπικού και στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Παράλληλα, η Κλινική συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές δράσεις, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη δημοσίευση περιστατικού HDR, Barakat Syndrome στο PAS το 2021 και την πρώτη διαδικτυακή ημερίδα ειδικευομένων σε συνεργασία με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Οι ειδικευόμενοι συμμετέχουν επίσης σε ερευνητικά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ όλο το προσωπικό παρακολουθεί συστηματικά παιδιατρικά συνέδρια για τη διαρκή επιστημονική του ενημέρωση.

Ανθρώπινη φροντίδα και σύγχρονη υποδομή

Στην Παιδιατρική Κλινική του ΓΝ Λεμεσού, η φροντίδα βασίζεται στην ανθρώπινη προσέγγιση και τη διαρκή παρουσία μιας ομάδας επαγγελματιών υγείας που αντιμετωπίζει κάθε παιδί με ευαισθησία, συνέπεια και σεβασμό. Η καθημερινή συζήτηση των περιστατικών και η εφαρμογή σύγχρονων θεραπευτικών πρωτοκόλλων εξασφαλίζουν τη σωστή και ολοκληρωμένη φροντίδα των μικρών ασθενών.

Παράλληλα, η Κλινική διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και συνεχίζει να εξελίσσεται με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της, την προώθηση του μητρικού θηλασμού και τη στήριξη των οικογενειών της Λεμεσού και της ευρύτερης επαρχίας.