Πρόωρο 1 στα 10 βρέφη παγκόσμια, λέει η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής

Ένα στα δέκα βρέφη σε ολόκληρο τον κόσμο γεννιέται κάθε χρόνο πριν από την 37η εβδομάδα κύησης, καθιστώντας την προωρότητα μία από τις κυριότερες αιτίες νεογνικής νοσηρότητας και θνησιμότητας, αλλά και μια πρόκληση για το σύστημα υγείας και την κοινωνία.

Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας, η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου αναφέρει πως η ημέρα είναι αφιερωμένη στα πρόωρα νεογνά, στις οικογένειές τους και στους επαγγελματίες υγείας που στηρίζουν καθημερινά τον αγώνα για τη ζωή τους, ενώ υπογραμμίζει πως η έγκαιρη πρόληψη, η εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και η ολοκληρωμένη οικογενειακή υποστήριξη αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη βελτίωση της έκβασης και της ποιότητας ζωής των πρόωρων παιδιών.

Μέσα από τις δράσεις και την επιστημονική της δραστηριότητα, η Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής Κύπρου αναφέρει ότι συνεχίζει να συμβάλλει στην αναβάθμιση των περιγεννητικών υπηρεσιών στη χώρα, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και στην ενημέρωση της κοινωνίας.

Με αφορμή τη φετινή ημέρα, η Εταιρεία ενώνει τη φωνή της με τη διεθνή κοινότητα, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας, δύναμης και αλληλεγγύης προς όλα τα πρόωρα νεογνά και τις οικογένειές τους.

Κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι «δώστε στα πρόωρα νεογνά ένα δυνατό ξεκίνημα για ένα λαμπρότερο μέλλο