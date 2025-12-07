Δημόσια νοσηλευτήρια σε πορεία αναδιάρθρωσης

Πλήρως ανταγωνιστικά τα δημόσια νοσηλευτήρια, δηλώνει σε συνέντευξή του στον «Π» ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης, αναλύοντας τις προκλήσεις στον δρόμο προς την αυτονόμηση. Την ίδια ώρα καλείται να δώσει απαντήσεις για την υποστελέχωση, τις απάνθρωπες συμπεριφορές προς ασθενείς αλλά και για τη σχέση του οργανισμού με τους εργαζομένους. Ταυτόχρονα απαντά στα παράπονα για υποστελέχωση σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Σε ποια κατάσταση βρίσκουμε σήμερα τα δημόσια νοσηλευτήρια πέντε χρόνια μετά την πλήρη λειτουργία του ΓεΣΥ;

Τα δημόσια νοσοκομεία βρέθηκαν εν μία νυχτί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον λόγω της ίδρυσης και λειτουργίας του ΓεΣΥ. Στοίχημά μας ήταν και παραμένει να τα μετατρέψουμε σε ανταγωνιστικά, ώστε να καταστούν η πρώτη επιλογή των Κύπριων πολιτών. Καταβάλλουμε μια τεράστια προσπάθεια εκμοντερνισμού και ενίσχυσής τους. Οι υποδομές που κληρονομήσαμε είχαν τα χάλια τους. Τα κτήρια δε, χρονολογούνταν από το 1980. Γίνονται πολλές βελτιώσεις. Τα τελευταία χρόνια έχουμε φέρει τα καλύτερα μηχανήματα για να έχουν οι γιατροί ό,τι πιο σύγχρονο στη διάθεσή τους για να δίνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση στους ασθενείς. Αλλάξαμε κρεβάτια, βελτιώσαμε διαγνωστικά και εργαστηριακά μηχανήματα. Δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε από τους ανταγωνιστές μας. Στα ΤΑΕΠ κάναμε τεράστια άλματα με λύσεις όπως τα ιατρεία ταχείας διακίνησης, μειώσαμε τις λίστες αναμονής και δίνεται προτεραιότητα στους ασθενείς που έχουν άμεση ανάγκη. Για κάθε ιατρική πράξη υπάρχει ιατρικό πρωτόκολλο και επίσημη διαδικασία.

Εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα;

Ναι αλλά και σε περίπτωση που μπορεί να μην εφαρμόζονται, ο ελεγκτικός οίκος που μας επιβράβευσε, με διαπίστευση platinum στο Γενικό Λευκωσίας και στο Μακάρειο, θα έρθει τον Ιανουάριο, που θα έχουμε τον επόμενο έλεγχο, να μας το πάρει πίσω. Δεν υπάρχει εφησυχασμός.

Με επίκεντρο τον άνθρωπο

Είναι ανθρωποκεντρικός ο ΟΚΥπΥ;

Προσπαθεί. Η διαπίστευση βασίζεται σε ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Αυτό μας αναγκάζει να γίνουμε καλύτεροι. Όραμά μας είναι να μην υπάρχει αμφιβολία για την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του οργανισμού. Το τελευταίο δίχτυ προστασίας του πολίτη είναι το δημόσιο νοσηλευτήριο. Είμαστε ο κυριότερος πυλώνας του ΓεΣΥ. Οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον ρόλο και αποστολή.

Παρ' όλα αυτά, είμαστε συχνά δέκτες παραπόνων από ασθενείς ή συγγενείς. Πού καταλήγουν οι έρευνες που διεξάγετε; Τιμωρήθηκε ποτέ κανείς;

Δεν είμαι υπέρ της τιμωρίας. Εκεί που υπάρχει ιατρική αμέλεια προχωρεί ποινική διερεύνηση. Στα σοβαρά παράπονα απαντούμε με περισσότερη εκπαίδευση. Εκεί που διαπιστώνουμε ελλείψεις απαντούμε με περισσότερες δράσεις. Βελτιώσαμε ακόμη και το φαγητό, γιατί ο κόσμος έχει μέτρο σύγκρισης τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Νουθετούμε διαρκώς ιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και γίνεται μια υπερπροσπάθεια τα παράπονα να μετατρέπονται σε ευκαιρίες βελτίωσης.

Πώς απαντάτε στις καταγγελίες ότι εφημερεύοντες ιατροί δίνουν οδηγίες από το τηλέφωνο;

Οι γιατροί μας ανταποκρίνονται με απόλυτη επιτυχία στα καθήκοντά τους, οι ίδιοι κρίνουν πότε μπορούν να δώσουν οδηγίες από το τηλέφωνο, με εξαίρεση αν απειλείται η ζωή του ασθενούς που σημαίνει ότι εντός μισής ώρας πρέπει να έρθουν μέσα. Να μην θεωρεί ο κόσμος ότι τυγχάνει μειωμένης φροντίδας αν δοθούν οδηγίες από το τηλέφωνο. Και να μην ξεχνούμε ότι στο τέλος της ημέρας η ευθύνη βαραίνει τον γιατρό.

Τα επείγοντα στον ΟΚΥπΥ

Πού βρίσκεται το θέμα των ασθενοφόρων;

Αν εννοείτε αν θα μείνουν εντός ή εκτός ΟΚΥπΥ, εμείς τα θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι του ΟΚΥπΥ. Δεν το θεωρούμε κεκτημένο αλλά, από τότε που αναλάβαμε, έχουμε επενδύσει πάρα πολλά χρήματα κι έχουμε φέρει σημαντικό αριθμό ασθενοφόρων. Είναι μικρά νοσοκομεία σε τέσσερις τροχούς.

Ο αριθμός τους μπορεί να καλύψει ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο;

Τολμώ να πω ότι, μέχρι σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Σίγουρα πρέπει να γίνουν κι άλλες επενδύσεις. Έχουμε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης επένδυσης και προσοχής και η υπηρεσία ασθενοφόρων είναι κάτι που ζητά επίμονα.

Τι θα γίνει με τα ιδιωτικά ασθενοφόρα που εξυπηρετούσαν ιδιωτικά νοσηλευτήρια προτού συμβληθούν με το ΓεΣΥ και τώρα έχουν περίπου αδρανοποιηθεί;

Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το επείγον περιστατικό θα είναι κάτω από τον οργανισμό μας επειδή θέλουμε όλα να λειτουργούν κάτω από σωστές διαδικασίες και πρωτόκολλα και να μην υπάρχει σύγχυση στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, διακομιδές να δοθούν και στον ιδιωτικό τομέα.

Μύθος η υποστελέχωση

Καταγράφουμε καταγγελίες και αντιδράσεις από γιατρούς και νοσηλευτές ότι υπάρχει υποστελέχωση. Πώς το διαχειρίζεστε;

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό προσωπικό δεν θεωρώ ότι υπάρχει υποστελέχωση. Εμείς συνεχώς επενδύουμε σε νέους γιατρούς. Σε σχέση με τους νοσηλευτές, μετά από μαραθώνιες συζητήσεις με τις συντεχνίες των νοσηλευτών, καταλήξαμε σε μια φόρμουλα στελέχωσης. Οι νοσηλευτές στον οργανισμό μας αριθμούν περίπου στις 3,5 χιλιάδες. Και έχουμε μια ανάγκη των 65-70 ατόμων. Θεωρώ πως δεν μπορεί αυτό να λέγεται υποστελέχωση. Ο οργανισμός πρέπει να είναι ευέλικτος και να μπορεί να μεταφέρει προσωπικό. Έχει θαλάμους στους οποίους έρχονται πιο βαριά περιστατικά και χρήζουν μεγαλύτερης φροντίδας, όπως ηλικιωμένοι, οπότε εκεί ενδείκνυται να μεταφέρουμε περισσότερο προσωπικό.

Ποια η σχέση σας με γιατρούς, νοσηλευτές και συντεχνίες;

Με τις συντεχνίες έχουμε καταφέρει να κτίσουμε μία εποικοδομητική σχέση. Έχουμε τις διαφωνίες μας αλλά βρίσκουμε κοινές συνιστώσες για το καλό όλων. Πρόσφατα κάναμε μία μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε τα κίνητρα, κάτι για το οποίο δεν πίστευε κανείς ότι θα καταφέρναμε. Κλείσαμε συμφωνία μέχρι το 2027!

Οι ειδικευόμενοι γιατροί παραπονιούνται ότι εργάζονται 132 ώρες τη βδομάδα. Ισχύει;

Οι ειδικευόμενοι ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας. Ο ΟΚΥπΥ όμως έχει την ευθύνη να δημιουργήσει τις σωστές συνθήκες εργασίας, να λαμβάνουν τη σωστή εκπαίδευση για να γίνουν οι μελλοντικοί σπουδαίοι γιατροί του τόπου μας. Προσωπικά αναλαμβάνω πρωτοβουλίες για να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα.

Σφίγγουμε τα ζωνάρια

Θα καταφέρετε να είστε βιώσιμοι μέχρι το τέλος του 2026;

Από τότε που ανέλαβα ως αναπληρωτής, το 2022, ο ΟΚΥπΥ παρουσιάζει μια σταθερή μείωση στα λειτουργικά ελλείμματα. Ταυτόχρονα γίνονται επενδύσεις με τη βοήθεια του κράτους σε υποδομές. Προσπαθούμε να αυξήσουμε τα έσοδα του οργανισμού και να κάνουμε περισσότερο κουμάντο στις δαπάνες μας. Εκεί που διαπιστώνονται σπάτάλες σφίγγουμε τα ζωνάρια. Πρέπει όμως να τονίσω ότι από τον ΟΑΥ, με τον οποίον είμαστε σε διαρκείς διαβουλεύσεις, ζητάμε όπως οι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος που παρέχουμε αποζημιώνονται. Εμείς παρέχουμε υπηρεσίες σε όλη την Κύπρο, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, ακόμη κι αν ζημιώνουμε. Εκεί ο ΟΑΥ, ως θεματοφύλακας του ΓεΣΥ, πρέπει να έρθει και να σταθεί αρωγός στην προσπάθειά μας.