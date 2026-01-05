Η Γρίπη Α χτυπά μετά τις γιορτές - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Μετά την Πρωτοχρονιά καταγράφηκε αύξηση στις εισαγωγές με γρίπη Α στα δημόσια νοσηλευτήρια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, σημειώνοντας ότι πρόκειται για φαινόμενο που παρατηρείται τέτοια εποχή κάθε χρόνο και δεν είναι ανησυχητικό.

«Υπάρχει αύξηση όσον αφορά τις εισαγωγές με γρίπη Α στα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι όμως στο αναμενόμενο πλαίσιο της εποχής», ανέφερε. Την ίδια ώρα, ο κ. Χαριλάου εξήγησε ότι κάθε χρόνο, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών με γρίπη Α και άλλες εποχικές ιώσεις ή λοιμώξεις, διευκρινίζοντας ότι «δεν είναι κάτι το ανησυχητικό». «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε αύξηση τόσο στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών όσο και στη νοσηλεία σε θαλάμους», επεσήμανε.

Στο ερώτημα του ΚΥΠΕ αν καταγράφηκε αύξηση επισκέψεων στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για άλλους λόγους ή αν υπήρξαν περιστατικά υπερφαγίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ απάντησε αρνητικά ως προς το δεύτερο, αποδίδοντας την αύξηση στις απουσίες προσωπικών ιατρών λόγω αδειών.

«Κατά τη διάρκεια των γιορτών παρουσιάστηκε αυξημένη προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, γιατί οι ιδιώτες προσωπικοί ιατροί και οι ειδικοί ιατροί απουσίαζαν με άδεια αναπαύσεως και έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών», δήλωσε, συγκεκριμένα, ο κ. Χαριλάου, προσθέτοντας ότι όλα τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν με επάρκεια.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι «συνέχισαν τη λειτουργία τους τα ιατρεία ταχείας διακίνησης ασθενών, όπου εξετάστηκαν όλα τα μη επείγοντα περιστατικά χωρίς χρονοτριβή και ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος».

