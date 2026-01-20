Η γρίπη έσπασε το ηλικιακό «φράγμα» των υπερηλίκων – Χθες πέθανε 54χρονος σε ιδιωτική κλινική

Στους 13 ανήλθαν οι θάνατοι νοσηλευόμενων ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη από την αρχή της φετινής επιδημικής περιόδου, μετά και από τον χθεσινό θάνατο ενός 54χρονου σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου, η οποία ανέφερε ότι η γρίπη έσπασε το ηλικιακό «φράγμα» των υπερηλίκων.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, η Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου ανέφερε ότι οι έξι τελευταίοι θάνατοι καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες, με πέντε να σημειώνονται το Σαββατοκύριακο και ένας χθες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των απωλειών σε επίπεδα αυξημένα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

«Φτάσαμε στους 13 συνολικά. Τα τελευταία στοιχεία των 24 ωρών κάνουν λόγο για πέντε νέα περιστατικά το σαββατοκύριακο, ενώ καταγράφηκε και ένας θάνατος χθες, ο οποίος σημειώθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο», δήλωσε.

Σύμφωνα με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, οι 13 θάνατοι αφορούν κυρίως υπερήλικα άτομα άνω των 80 ετών, με πολλαπλές συννοσηρότητες, τα οποία νοσηλεύτηκαν σε νοσηλευτήρια του δικτύου επιτήρησης από τον Δεκέμβριο μέχρι σήμερα.

Τόνισε ότι «εξαίρεση» αποτελεί ο χθεσινός θάνατος, που αφορά άνδρα ηλικίας μόλις 54 ετών.

Σε ερώτηση κατά πόσο οι θάνατοι οφείλονται αποκλειστικά στη γρίπη ή σε άλλες αιτίες, η Δρ. Κωνσταντίνου διευκρίνισε ότι «τα περιστατικά αφορούν εισαγωγές για γρίπη και η τελική αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί όταν καταχωρηθούν πλήρως στο σύστημα».

Όπως εξήγησε, «υπάρχει συγκεκριμένο σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το οποίο καθορίζει την τελική αιτία θανάτου», για να προσθέσει ότι «αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής».

Κορύφωση της επιδημίας και αρχή μικρής ύφεσης

Αναφορικά με την πορεία της επιδημίας, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξη, σημειώνοντας ότι «με βάση τα βασικά επιδημιολογικά δεδομένα που συλλέγουμε στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, φαίνεται ότι έχουμε φτάσει στην κορύφωση και έχει ξεκινήσει μικρή ύφεση, δηλαδή βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας και η μείωση των περιστατικών».

Το ίδιο, όπως είπε, παρατηρείται και στον αριθμό των νοσηλειών, με την ελπίδα ότι τις επόμενες εβδομάδες η εικόνα θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Σε σχέση με τις αντοχές του συστήματος υγείας, η Δρ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι «η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, παρόλο που υπάρχει πίεση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα».

Είπε ότι πέραν των προγραμματισμένων περιστατικών, καταγράφεται αυξημένος φόρτος λόγω των λοιμώξεων του αναπνευστικού, με έντονη εργαστηριακή και διαγνωστική πίεση.

Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει επάρκεια σε αντιικά φάρμακα και διαγνωστικά τεστ, η Δρ. Κωνσταντίνου καθησύχασε, λέγοντας ότι «ο στρατηγικός σχεδιασμός γίνεται κάθε καλοκαίρι, με αξιολόγηση αναγκών και αποθεμάτων».

«Υπάρχει επάρκεια και ετοιμότητα, δεν εντοπίζεται κάποιο πρόβλημα», είπε συγκεκριμένα.

Πέραν των 145 χιλιάδων εμβολιασμών για τη γρίπη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμβολιασμό, τονίζοντας ότι φέτος υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση για το εμβόλιο της γρίπης.

«Από την ποσότητα των 160 χιλιάδων εμβολίων που έχουμε φέρει, έχουν καταναλωθεί πέραν των 145 χιλιάδων», ανέφερε.

Αντίθετα, για τα εμβόλια κατά της COVID-19, ανέφερε ότι η ανταπόκριση είναι «πολύ χαμηλή», αποδίδοντας το φαινόμενο στη διστακτικότητα που παρατηρείται από τον κόσμο μετά την πανδημία.

Σε ερώτηση για το αν έχει νόημα ο εμβολιασμός αυτή την περίοδο και πόσο αποτελεσματικό είναι το φετινό εμβόλιο έναντι των κυκλοφορούντων στελεχών, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη, με την Δρ. Κωνσταντίνου να λέει «προφανώς έχει νόημα».

«Υπάρχει ακόμα χρόνος για εμβολιασμό, καθώς δεν έχουμε ολοκληρώσει την περίοδο της γρίπης», τόνισε.

Εξήγησε ότι κάθε χρόνο καταγράφονται δύο επιδημικά κύματα και συγκεκριμένα το πρώτο μετά τις γιορτές και το δεύτερο, συνήθως χαμηλότερο, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τις αρχές Μαρτίου.

Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα του φετινού εμβολίου, σημείωσε ότι βάσει δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ξεπερνά το 55%.

«Κανένα εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Συνήθως καλύπτει περίπου το 65% των στελεχών που κυκλοφορούν στην κοινότητα. Φέτος, λόγω του υποστελέχους Κ της γρίπης, η αποτελεσματικότητα φαίνεται ελαφρώς χαμηλότερη, αλλά παραμένει ικανοποιητική», ανέφερε.

Εξάλλου, απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων σε νοσοκομεία ή στέγες ευγηρίας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι έχουν ήδη αποσταλεί οδηγίες και υπάρχει ομάδα που παρακολουθεί καθημερινά την κατάσταση, για τον έγκαιρο εντοπισμό συρροών.

Τέλος, διεμήνυσε σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί – ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους- να το πράξουν άμεσα μέσω του προσωπικού τους ιατρού, ενώ παράλληλα καλούνται να τηρούν ατομικά μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους χώρους, αποφυγή επαφής με άτομα που νοσούν, σωστή υγιεινή των χεριών και καλό αερισμό των χώρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ