Θλίψη στη Λεμεσό: Απεβίωσε 4χρονο κοριτσάκι λόγω γρίπης Α - Νοσηλευόταν κρίσιμα στην εντατική του Μακάρειου Νοσοκομείου

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια συνεπεία της Γρίπης Α.

Απεβίωσε τετράχρονο κοριτσάκι, το οποίο νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας [ΟΚΥπΥ]. 

Σε γραπτή ενημέρωση, ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι το παιδί είχε μεταφερθεί διασωληνωμένο το Σάββατο από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, όπου κατέληξε σήμερα το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, αιτία θανάτου ήταν η πολυοργανική ανεπάρκεια συνεπεία της Γρίπης Α.

