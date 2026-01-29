Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δωρεάν καρδιογραφήματα στις Πάνω Αρόδες από την Ιατρική Σχολή UNIC

Στις Πάνω Αρόδες θα βρεθεί την Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου, η Κινητή Μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στο πλαίσιο δράσης για την παροχή δωρεάν καρδιολογικών εξετάσεων στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ωρών 10:00 και 13:00, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας Ακάμα στις Πάνω Αρόδες, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Ιωσήφ Μουτήρη.

Η Κινητή Μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας λειτουργεί από το 2012 και δραστηριοποιείται στην παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και προληπτικής φροντίδας σε ευάλωτες ομάδες, απομακρυσμένες κοινότητες και άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Στο πλαίσιο της δράσης της, φοιτητές της Ιατρικής Σχολής έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία, συμμετέχοντας στην παροχή δωρεάν εξετάσεων υπό την καθοδήγηση έμπειρων ιατρών.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση της Κυριακής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αντιδήμαρχο Πάνω Αρόδων, κ. Ματθαίο Στεφάνου στο τηλέφωνο 99 628111.

