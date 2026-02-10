Τα είπαν Αννίτα και Φυτιρής: Το οργανωμένο έγκλημα να χτυπηθεί στη ρίζα - Αδιαπραγμάτευτη η ασφάλεια των πολιτώνk, λέει ο ΔΗΣΥ

Την ετοιμότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού να συμβάλει με όλους τους θεσμικούς και ενδεδειγμένους τρόπους στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και καταστολής του οργανωμένου εγκλήματος εξέφρασε η Πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή σε συνάντηση που είχαν την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ασφάλειας σταθερότητας και προστασίας για τους πολίτες, προσθέτοντας ότι ο ΔΗΣΥ θα επιμείνει στο επιπρόσθετο αναγκαίο μέτρο για τοποθέτηση καμερών σε πολυσύχναστους δρόμους, καθώς θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην πρόληψη, στον εντοπισμό των ενόχων και στην ενίσχυση της ασφάλειας.

Σε δήλωσή της μετά τη συνάντηση η κ. Δημητρίου ανέφερε ότι το μήνυμα είναι καθαρό και σαφές και διαλαμβάνει πως το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να χτυπηθεί στη ρίζα του και ότι οι πολίτες δικαιούνται και πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και προστατευμένοι.

Η κ. Δημητρίου χαρακτηρίζοντας τη συναντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, εποικοδομητική, πρόσθεσε ότι «καταστήσαμε σαφές ότι θα συμβάλουμε με όλους τους ενδεδειγμένους τρόπους στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος».

Συνεχίζοντας είπε ότι τονίσαμε ότι πρέπει να διερευνηθούν πλήρως όλες οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναφέροντας ότι «συμφωνούμε με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός, άλλωστε τα περισσότερα είναι και δικές μας εισηγήσεις τις οποίες παρουσιάσαμε εδώ και καιρό, όπως η δήμευση περιουσιακών στοιχείων, η ανέγερση νέων φυλακών, το νομοσχέδιο παρακολουθήσεων, η ειδική διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος και άλλα».

Συμπλήρωσε ότι «για μας, το τονίζουμε ακόμη μια φορά, η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν σηκώνει άλλη καθυστέρηση. Και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, νομοθετικά-πολιτικά, εκεί θα είμαστε για μια κοινή κατεύθυνση για να μπορέσει να ανακτηθεί αυτό το δικαίωμα που πρέπει να απολαμβάνουν οι πολίτες».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ