Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Καταγγελία-βόμβα για «πειρατικά» ασθενοφόρα στην Κύπρο (ηχητικό)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Όπως ανέφερε, η κρατική υπηρεσία «λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα», ωστόσο υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς το ποιος άλλος παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτικών ασθενοφόρων έκανε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η κρατική υπηρεσία «λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα», ωστόσο υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς το ποιος άλλος παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

Διαβάστε επίσης:

«Ήρθαμε πολλές φορές αντιμέτωποι με πειρατικά ασθενοφόρα», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ιδιώτες που «δεν ανήκουν σε νοσηλευτήρια» και αγοράζουν μεταχειρισμένα οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία – όπως σημείωσε – η υπηρεσία ασθενοφόρων της Αγγλίας αποσύρει ως μη κατάλληλα για δική της χρήση και τα διαθέτει σε δημοπρασίες.

«Παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να ελέγχονται από κανέναν. Ούτε εμείς μπορούμε να τους ελέγξουμε ούτε να τους καταγγείλουμε, γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία», τόνισε, προσθέτοντας ότι δραστηριοποιούνται ακόμη και σε γήπεδα και εκδηλώσεις, χωρίς να γνωρίζει κανείς αν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Ακούστε την παρέμβαση της Ριάνας Κωνσταντίνου στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

 

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΓΕΙΑΙδιωτικός ΤομέαςΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα