Καταγγελία-βόμβα για «πειρατικά» ασθενοφόρα στην Κύπρο (ηχητικό)

Καταγγελίες για ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτικών ασθενοφόρων έκανε στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου. Όπως ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση», η κρατική υπηρεσία «λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα», ωστόσο υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ως προς το ποιος άλλος παρέχει τέτοιες υπηρεσίες.

«Ήρθαμε πολλές φορές αντιμέτωποι με πειρατικά ασθενοφόρα», είπε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ιδιώτες που «δεν ανήκουν σε νοσηλευτήρια» και αγοράζουν μεταχειρισμένα οχήματα από το Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία – όπως σημείωσε – η υπηρεσία ασθενοφόρων της Αγγλίας αποσύρει ως μη κατάλληλα για δική της χρήση και τα διαθέτει σε δημοπρασίες.

«Παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να ελέγχονται από κανέναν. Ούτε εμείς μπορούμε να τους ελέγξουμε ούτε να τους καταγγείλουμε, γιατί δεν υπάρχει νομοθεσία», τόνισε, προσθέτοντας ότι δραστηριοποιούνται ακόμη και σε γήπεδα και εκδηλώσεις, χωρίς να γνωρίζει κανείς αν πληρούν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Ακούστε την παρέμβαση της Ριάνας Κωνσταντίνου στον Πολίτη 107.6 & 97.6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: