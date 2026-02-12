«Παρακράτος στα ασθενοφόρα»: Καμπανάκι από την Υπηρεσία Ασθενοφόρων για ανεξέλεγκτη προνοσοκομειακή φροντίδα

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την ανεξέλεγκτη παροχή προνοσοκομειακής φροντίδας στην Κύπρο και την καθυστέρηση της Πολιτείας να θεσπίσει εθνικό φορέα ασθενοφόρων απηύθυνε ενώπιον της Επιτροπής Υγείας της Βουλής η προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Ριάνα Κωνσταντίνου.

Όπως ανέφερε, «σήμερα στην Κύπρο, ο καθένας που αποφασίζει να ανοίξει επιχείρηση αγοράζει ασθενοφόρα και προσφέρει υπηρεσίες προνοσοκομειακής φροντίδας, με ό,τι και αν αυτό συνεπάγεται για την υγεία του κόσμου». Η κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι ιδιωτικά ασθενοφόρα προβαίνουν σε πράξεις προνοσοκομειακής φροντίδας «μέσα στη μέση του δρόμου», ενώ –όπως είπε– καλούν τη δημόσια Υπηρεσία Ασθενοφόρων «να παίρνει ανακοπές από μέσα από τα ασθενοφόρα τους».

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη δημιουργία εθνικού φορέα ασθενοφόρων, η προϊσταμένη της Υπηρεσίας έκανε λόγο για καθυστερήσεις ετών από πλευράς κράτους, υπογραμμίζοντας ότι «έπρεπε εδώ και χρόνια να μπει τάξη στο παρακράτος». Παράλληλα, ανέδειξε τη δυσανάλογη επιβάρυνση της δημόσιας Υπηρεσίας Ασθενοφόρων μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Όπως εξήγησε, ενώ η Κύπρος διαθέτει «μια από τις πιο εκπαιδευμένες υπηρεσίες ασθενοφόρων στον πλανήτη», η ίδια υπηρεσία «κλήθηκε να σηκώσει ολόκληρο το ΓεΣΥ». Ενδεικτικά ανέφερε ότι οι διακομιδές αυξήθηκαν από 5 χιλιάδες το 2020 σε 45 χιλιάδες σήμερα, χωρίς ενίσχυση του προσωπικού. «Ο ρόλος της διάσωσης παραμερίζεται γιατί δεν προλαβαίνουμε να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσει η Πολιτεία τι θέλει να κάνει με την Υπηρεσία», είπε, τονίζοντας την ανάγκη για στελέχωση και συνεχή εκπαίδευση.

Η κ. Κωνσταντίνου κατέληξε επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με καθαρά οικονομικά κριτήρια. «Αν η χώρα αυτή μετρά τα πάντα με τα λεφτά, εγώ δεν το κάνω. Έχω έγνοια για τον κάθε ασθενή αυτής της χώρας. Αλλά αργήσαμε. Πρέπει να δυναμώσουμε την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και όχι να κάνει τα ταξί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σταυρίδης: Ο ΟΚΥπΥ θα συναινέσει, αλλά με αξιολόγηση, έλεγχο και ίσους όρους

Νωρίτερα, στην ίδια συνεδρία, τοποθετήθηκε και ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ, Κύπρος Σταυρίδης, δηλώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε εργάζεται «πάντα για το καλό του Κύπριου πολίτη».

Ο κ. Σταυρίδης ανέφερε ότι ο ΟΚΥπΥ δεν διαφωνεί με το Υπουργείο Υγείας και ότι ο Οργανισμός θα συναινέσει και θα ενισχύσει την προσπάθεια δημιουργίας εθνικού φορέα ασθενοφόρων. Τόνισε ωστόσο ότι ο ΟΚΥπΥ έχει επενδύσει σημαντικά ποσά τα τελευταία χρόνια, με αγορά οχημάτων και στελέχωση της υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι όλα αυτά «θα πρέπει να αξιολογηθούν και να αποζημιωθούν για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι».

Όπως ανέφερε, η δημιουργία του νέου φορέα δεν θα πρέπει απλώς να ενσωματώσει υφιστάμενες δομές, αλλά να τις ενισχύσει, με ξεκάθαρους και μετρήσιμους δείκτες απόδοσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λειτουργεί «επί ίσοις όροις». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ελέγχου, σημειώνοντας ότι ο ΟΚΥπΥ διαθέτει μηχανισμούς εποπτείας και ότι κάτω από τη νέα «ομπρέλα» θα πρέπει όλοι να υπόκεινται στον ίδιο έλεγχο, με διαφάνεια και δημοσιοποίηση των στοιχείων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εφαρμογής πρωτοκόλλων και διασφάλισης ότι η λειτουργία της υπηρεσίας θα εμβολιάζεται επιστημονικά και από άλλες ειδικότητες, όπως γιατρούς. Αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της διαχείρισης των διακομιδών, υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΑΥ λάμβανε συγκεκριμένο ποσό για τα επείγοντα περιστατικά, θέμα που –όπως είπε– θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο νέο πλαίσιο.