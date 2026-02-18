Έκκληση ΟΣΑΚ σε ΟΑΥ και φαρμακευτικές εταιρείες για τις συνεισφορές των φαρμάκων

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι πρόσφατες αλλαγές στις κατηγορίες συγκεκριμένων φαρμάκων στο Γενικό Σύστημα Υγείας, καθώς οδηγούν σε αυξημένες συνεισφορές για χιλιάδες ασθενείς, χωρίς να έχει μεταβληθεί η τιμή των σκευασμάτων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, οι ανακατατάξεις που συνδέονται με τη λήξη πατεντών πρωτότυπων φαρμάκων επιβαρύνουν δυσανάλογα κυρίως ηλικιωμένους και χαμηλοσυνταξιούχους, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνέχιση της φαρμακευτικής τους αγωγής και τη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου παρακολουθεί στενά τις σοβαρές επιπτώσεις που προκύπτουν για χιλιάδες ασθενείς από τις πρόσφατες ανακατατάξεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων στο Γενικό Σύστημα Υγείας, οι οποίες συνδέονται με τη λήξη πατεντών κάποιων πρωτότυπων φαρμάκων.

Η ΟΣΑΚ έχει λάβει το τελευταίο διάστημα παράπονα τόσο από ασθενείς όσο και από ιατρούς, καθώς οι συγκεκριμένες αλλαγές έχουν οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στη συνεισφορά που καταβάλλεται για φάρμακα τα οποία χορηγούνται επί μακρόν, χωρίς να έχει μεταβληθεί η τιμή τους.

Το ζήτημα αφορά φάρμακα που εντάσσονται στην ίδια κατηγορία και χορηγούνται για την ίδια πάθηση, αλλά περιέχουν διαφορετική δραστική ουσία. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιλογή του φαρμάκου γίνεται από τον θεράποντα ιατρό και δεν μπορεί να καθορίζεται από μεταβολές στη συνεισφορά που προκύπτουν λόγω ανακατατάξεων στους καταλόγους.

Ιδιαίτερα επηρεάζονται ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, κυρίως συνταξιούχοι και χαμηλοσυνταξιούχοι, οι οποίοι καλούνται να καταβάλλουν κάθε μήνα αυξημένα ποσά για τη συνέχιση της φαρμακευτικής τους αγωγής, σε ορισμένες περιπτώσεις για ένα μόνο φάρμακο.

Η επιβάρυνση αυτή δημιουργεί πραγματικό πρόβλημα συμμόρφωσης στη θεραπεία και θέτει τους ασθενείς σε δύσκολη θέση. Η δε μεταπήδηση τους σε άλλο φάρμακο, που περιέχει άλλη δραστική ουσία ενδεχομένως να τους θέσει σε κίνδυνο

Η ΟΣΑΚ θεωρεί ότι οι ασθενείς δεν μπορεί να επωμίζονται το κόστος αλλαγών που προκύπτουν από τη λήξη πατεντών, τη διαφοροποίηση τιμών και τις σχετικές ανακατατάξεις, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει εναλλακτική που να μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια και χωρίς αλλαγή της αγωγής.

Για τον λόγο αυτό, η ΟΣΑΚ έχει ήδη αρχίσει συζητήσεις με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για το συγκεκριμένο ζήτημα, με στόχο την εξέταση λύσεων για τις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται αυξημένη επιβάρυνση των ασθενών.

Παράλληλα, καλεί και τις φαρμακευτικές εταιρείες να προσέλθουν σε διάλογο με την ΟΣΑΚ και τον ΟΑΥ, προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η ΟΣΑΚ αναμένει συγκεκριμένες παρεμβάσεις που να αποτρέπουν τη μετακύλιση του κόστους στους ασθενείς και να διασφαλίζουν ότι καμία ομάδα ασθενών δεν θα επιβαρύνεται δυσανάλογα λόγω αλλαγών στους καταλόγους φαρμάκων.