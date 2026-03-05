Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Σύγκρουση για τις πανεπιστημιακές κλινικές στη Βουλή: «Θα κάνουμε σε κάθε γωνιά ένα περίπτερο που θα λέγεται πανεπιστημιακό νοσοκομείο»

ΑΝΤΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Header Image

Η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές συνεχίζεται στην Επιτροπή Υγείας, στην παρουσία και του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και του Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) σημειώθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών, με επίκεντρο το κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, δήλωσε ότι ο σύνδεσμος στηρίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόνοιες του θα εφαρμόζονται ουσιαστικά και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Όπως ανέφερε, το υφιστάμενο πλαίσιο αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα από την παραχώρηση ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η υποχρεωτική λειτουργία Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), δημιουργούν προβλήματα εφαρμογής.

Από την πλευρά του ΟΚΥπΥ, ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής Κύπρος Σταυρίδης εξέφρασε έντονη διαφωνία με τις θέσεις του ΠΑΣΙΝ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εκπαίδευσης ειδικευόμενων σε περισσότερα νοσηλευτήρια. «Αν ανοίξουμε και σε άλλα νοσηλευτήρια τις ειδικότητες, θα κάνουμε σε κάθε γωνιά ένα περίπτερο το οποίο θα ονομάζεται νοσοκομείο και πλέον ό,τι δηλώσεις είσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη λειτουργούν διαφορετικά και δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτούσια παραδείγματα από άλλες χώρες.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές συνεχίζεται στην Επιτροπή Υγείας, στην παρουσία και του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.

 

Tags

ΟΚΥπΥνοσηλευτέςΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα