Σύγκρουση για τις πανεπιστημιακές κλινικές στη Βουλή: «Θα κάνουμε σε κάθε γωνιά ένα περίπτερο που θα λέγεται πανεπιστημιακό νοσοκομείο»

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και του Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) σημειώθηκε στην Βουλή των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών, με επίκεντρο το κατά πόσο ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να συμμετέχει στην εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, δήλωσε ότι ο σύνδεσμος στηρίζει την ψήφιση του νομοσχεδίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι πρόνοιες του θα εφαρμόζονται ουσιαστικά και στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Όπως ανέφερε, το υφιστάμενο πλαίσιο αφήνει εκτός τον ιδιωτικό τομέα από την παραχώρηση ιατρικών ειδικοτήτων, ενώ ορισμένες προϋποθέσεις, όπως η υποχρεωτική λειτουργία Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), δημιουργούν προβλήματα εφαρμογής.

Από την πλευρά του ΟΚΥπΥ, ο γενικός εκτελεστικός διευθυντής Κύπρος Σταυρίδης εξέφρασε έντονη διαφωνία με τις θέσεις του ΠΑΣΙΝ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα εκπαίδευσης ειδικευόμενων σε περισσότερα νοσηλευτήρια. «Αν ανοίξουμε και σε άλλα νοσηλευτήρια τις ειδικότητες, θα κάνουμε σε κάθε γωνιά ένα περίπτερο το οποίο θα ονομάζεται νοσοκομείο και πλέον ό,τι δηλώσεις είσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι, παρότι υπάρχει ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη λειτουργούν διαφορετικά και δεν μπορούν να μεταφέρονται αυτούσια παραδείγματα από άλλες χώρες.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις πανεπιστημιακές κλινικές συνεχίζεται στην Επιτροπή Υγείας, στην παρουσία και του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη.