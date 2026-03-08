Ποιο παιδί «αξίζει» να γεννηθεί; Ηθικά διλήμματα για τη χρήση της γενετικής πληροφορίας στην επιλογή εμβρύου

Ποιο παιδί «αξίζει» να γεννηθεί; Αυτός ήταν ο τίτλος άρθρου που δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και φέρει την υπογραφή της επίκουρης καθηγήτριας Ιατρικής Ηθικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου, Μαρίας Κ. Χωριανοπούλου. Ένας τίτλος που δεν λειτουργεί ως πρόκληση, αλλά ως αφετηρία ενός βαθύτερου προβληματισμού για το αν και με ποια κριτήρια μια κοινωνία αρχίζει να αποδίδει αξία στη ζωή πριν ακόμη αυτή υπάρξει.

Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι πολλά. Ποιος αποφασίζει ποια ζωή έχει αξία; Με ποια κριτήρια; Υπάρχουν ζωές που θεωρούνται λιγότερο άξιες να γεννηθούν; Τι σημαίνει αυτό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα; Σε μια εποχή όπου η γενετική τεχνολογία επιτρέπει παρεμβάσεις πριν από τη γέννηση, τα ερωτήματα αυτά παύουν να είναι θεωρητικά και αποκτούν άμεσο κοινωνικό και πολιτικό βάρος.

Η γενετική τεχνολογία εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται στην ιατρική με έναν σαφή και ευρέως αποδεκτό στόχο, την πρόληψη σοβαρών, κληρονομικών ασθενειών και τη μείωση του ανθρώπινου πόνου. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, μια νέα πρακτική προκαλεί έντονους επιστημονικούς και ηθικούς προβληματισμούς, καθώς μετατοπίζει τη χρήση της γενετικής πληροφορίας από την αποτροπή της νόσου στην επιλογή χαρακτηριστικών της μελλοντικής ζωής.

Εργαλείο πρόληψης

Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αφορά τη γενετική ανάλυση εμβρύων πριν από την εμφύτευσή τους στη μήτρα. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι γιατροί μπορούν να εντοπίσουν σοβαρές γενετικές ανωμαλίες ή κληρονομικές παθήσεις, επιλέγοντας για εμφύτευση έμβρυα που δεν φέρουν συγκεκριμένα γενετικά νοσήματα. Ιστορικά, η πρακτική αυτή αναπτύχθηκε ως εργαλείο πρόληψης βαρέων ασθενειών και αποφυγής επαναλαμβανόμενων αποβολών.

Στις ΗΠΑ, αλλά και σε άλλες χώρες με χαλαρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο, αναπτύσσεται μια αγορά που απευθύνεται σε ζευγάρια τα οποία προχωρούν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε διαθέσιμα έμβρυα. Η επιλογή αυτή δεν βασίζεται πλέον μόνο στην απουσία σοβαρών γενετικών παθήσεων, αλλά και σε πιθανολογικές εκτιμήσεις για χαρακτηριστικά όπως η γνωστική ικανότητα, το ύψος ή η προδιάθεση για ορισμένες συμπεριφορές. Το φαινόμενο έχει περιγραφεί εύστοχα από διεθνή Μέσα Ενημέρωσης ως «η επιλογή του πιο έξυπνου μωρού μέσω excel».

Tι υπόσχονται

Στον πυρήνα αυτής της νέας πρακτικής βρίσκονται τα λεγόμενα polygenic scores. Πρόκειται για στατιστικά εργαλεία που βασίζονται σε μεγάλες πληθυσμιακές μελέτες και επιχειρούν να υπολογίσουν την πιθανότητα εμφάνισης ενός χαρακτηριστικού ή μιας ασθένειας, συνδυάζοντας τη δράση πολλών γονιδίων. Σε αντίθεση με τις μονογονιδιακές παθήσεις, όπου η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου γονιδίου μπορεί να οδηγήσει με σχετική βεβαιότητα σε νόσο, τα σύνθετα χαρακτηριστικά επηρεάζονται από εκατοντάδες ή και χιλιάδες γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Τα polygenic scores δεν αποτελούν ξεχωριστή ιατρική πράξη, αλλά εργαλεία ανάλυσης που μπορούν να ενσωματωθούν στον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο. Σε αντίθεση με τον κλασικό έλεγχο για συγκεκριμένες παθήσεις, τα scores αυτά δεν απαντούν στο αν ένα έμβρυο θα νοσήσει, αλλά συγκρίνουν μεταξύ τους διαθέσιμα έμβρυα με βάση σχετικές πιθανότητες, εισάγοντας μια λογική κατάταξης και επιλογής.

Παρά ταύτα, ιδιωτικές εταιρείες προσφέρουν σήμερα υπηρεσίες αξιολόγησης εμβρύων βάσει τέτοιων πολυγονιδιακών μοντέλων. Κάθε έμβρυο κατατάσσεται σε μια σχετική κλίμακα «δυνατοτήτων», με βάση πιθανολογικούς δείκτες για τη μελλοντική του υγεία ή απόδοση. Η υπόσχεση είναι δελεαστική: Μικρότερο ρίσκο ασθένειας, καλύτερες προοπτικές ζωής, μεγαλύτερη «ασφάλεια» για τους γονείς.

Η επιστημονική κοινότητα, ωστόσο, επισημαίνει ότι τα εργαλεία αυτά έχουν περιορισμένη προβλεπτική ισχύ όταν εφαρμόζονται σε μεμονωμένα άτομα. Οι στατιστικές συσχετίσεις που προκύπτουν από πληθυσμιακά δεδομένα δεν μεταφράζονται αυτόματα σε ατομική πρόβλεψη, ενώ ο ρόλος του περιβάλλοντος παραμένει καθοριστικός.

Γενετικό «φιλτράρισμα»

Η διάκριση ανάμεσα στην ιατρική πρόληψη και την επιλογή χαρακτηριστικών αποτελεί το κεντρικό σημείο της συζήτησης. Ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος έχει θεμελιωθεί ηθικά ως μέσο αποτροπής σοβαρών παθήσεων που οδηγούν σε βαρύ πόνο, αναπηρία ή πρόωρο θάνατο.

Στην παραδοσιακή του μορφή, ο έλεγχος αυτός αφορά κυρίως μονογονιδιακές παθήσεις ή σοβαρές χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπου η γενετική αιτία είναι σαφής και η πιθανότητα εμφάνισης της νόσου υψηλή. Η σύγχρονη χρήση του, ωστόσο, διευρύνεται πέρα από τη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων, αγγίζοντας χαρακτηριστικά που δεν συνιστούν νόσο, αλλά συνδέονται με πιθανολογικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία ενός ατόμου.

Όταν, όμως, η γενετική πληροφορία χρησιμοποιείται για να ιεραρχηθούν έμβρυα με βάση υποκειμενικά επιθυμητά χαρακτηριστικά, το πλαίσιο αλλάζει ριζικά. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η πιθανότητα μετατρέπεται σε κριτήριο επιλογής και η ζωή αξιολογείται πριν ακόμη υπάρξει. Το ερώτημα δεν είναι πλέον πώς θα αποφευχθεί μια σοβαρή ασθένεια, αλλά ποια ζωή θεωρείται «καλύτερη» ή «πιο υποσχόμενη». Η μετάβαση αυτή εγείρει θεμελιώδη ζητήματα για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα.

Η αξιοπιστία των προβλέψεων

Πέρα από το ηθικό σκέλος, σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται και για την επιστημονική αξιοπιστία των polygenic scores. Οι περισσότερες γενετικές βάσεις δεδομένων βασίζονται σε πληθυσμούς ευρωπαϊκής καταγωγής, γεγονός που ενδέχεται να ενσωματώνει κοινωνικές και φυλετικές μεροληψίες. Επιπλέον, η υπεραπλούστευση σύνθετων ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε αριθμητικούς δείκτες κινδυνεύει να καλλιεργήσει ψευδείς προσδοκίες και μια υπερβολική εμπιστοσύνη στην τεχνολογία.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις, καθώς μικρές στατιστικές διαφορές παρουσιάζονται ως ουσιαστικές, ενώ αγνοούνται κρίσιμοι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την ανθρώπινη πορεία.

Ένας ακόμη κρίσιμος άξονας της συζήτησης αφορά τις κοινωνικές ανισότητες. Οι υπηρεσίες γενετικής αξιολόγησης εμβρύων έχουν υψηλό κόστος και απευθύνονται σε οικονομικά ισχυρά στρώματα. Το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας «γενετικής ελίτ», όπου ορισμένοι έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες βελτιστοποίησης των απογόνων τους, επαναφέρει με σύγχρονους όρους παλιούς ευγονικούς φόβους. Η ανισότητα παύει να είναι μόνο κοινωνική ή οικονομική και αποκτά βιολογικές διαστάσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνοχή των κοινωνιών και την έννοια της ισότητας των ευκαιριών.

Τι συμβαίνει στην Κύπρο;

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη διατηρεί ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο γύρω από τον προεμφυτευτικό γενετικό έλεγχο. Σε χώρες όπως η Βρετανία, η χρήση γενετικών εξετάσεων σε έμβρυα επιτρέπεται αποκλειστικά για την αποτροπή σοβαρών κληρονομικών ασθενειών και υπό την εποπτεία αρμόδιων αρχών. Η επιλογή εμβρύων με βάση χαρακτηριστικά που σχετίζονται με απόδοση ή συμπεριφορά απαγορεύεται.

Στην Κύπρο, το νομικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι σαφές και περιοριστικό ως προς τη χρήση του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου. Ο νόμος προβλέπει ότι ο προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος επιτρέπεται αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή για την αποτροπή σοβαρών γενετικών ή κληρονομικών παθήσεων. Η επιλογή εμβρύων με βάση μη παθολογικά χαρακτηριστικά ή στοιχεία που σχετίζονται με απόδοση, συμπεριφορά ή «βελτιστοποίηση» απαγορεύεται ρητά.

Επί του θέματος μίλησε στον «Π» ο δρ Μάριος Καριόλου, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και ανώτερος μοριακός γενετιστής στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Κύπρο κινείται, κατ' αρχήν, προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς θέτει σαφή όρια στη χρήση του προεμφυτευτικού γενετικού ελέγχου και τον περιορίζει σε καθαρά ιατρικούς σκοπούς. Όπως σημειώνει, η πρόθεση του νομοθέτη είναι να αποτραπεί η διολίσθηση της γενετικής τεχνολογίας από εργαλείο πρόληψης σοβαρών παθήσεων σε μέσο επιλογής ή βελτιστοποίησης ανθρώπινων χαρακτηριστικών, προστατεύοντας έτσι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ήδη από το στάδιο πριν από τη γέννηση.

Η ηθική διάσταση

Ωστόσο, ο δρ Καριόλου τονίζει ότι το κρίσιμο ζήτημα δεν εξαντλείται στο γράμμα του νόμου. Η επάρκεια ενός νομικού πλαισίου κρίνεται και από το ευρύτερο αξιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζεται. Όπως εξηγεί, όταν η γενετική πληροφορία χρησιμοποιείται όχι για να αποτραπεί μια σοβαρή βλάβη της υγείας, αλλά για να ιεραρχηθούν έμβρυα με βάση πιθανολογικές προβλέψεις για χαρακτηριστικά «απόδοσης», τότε μεταβάλλεται ριζικά ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το ίδιο το παιδί. Από πρόσωπο με εγγενή αξία, το παιδί κινδυνεύει να αντιμετωπιστεί ως αποτέλεσμα επιλογής, ως προϊόν μιας διαδικασίας που προϋποθέτει σύγκριση, αξιολόγηση και απόρριψη.

Σύμφωνα με τον δρα Καριόλου, αυτή η μετατόπιση δεν είναι απλώς τεχνική ή ιατρική, αλλά βαθιά ηθική. Η γονεϊκή σχέση, όπως την κατανοούμε κοινωνικά και ηθικά, βασίζεται στην αποδοχή του παιδιού ως μοναδικού και απρόβλεπτου όντος. Όταν, όμως, η γέννηση ενός παιδιού προηγείται από μια διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων γενετικών χαρακτηριστικών, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο προσδοκιών. Το παιδί καλείται, έστω και άρρητα, να ανταποκριθεί σε επιλογές που έγιναν πριν από τη γέννησή του, γεγονός που ενδέχεται να μετατρέψει τη σχέση αποδοχής σε σχέση αξιολόγησης.