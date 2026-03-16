Η MHV και το Parklane Resort καλωσορίζουν το πρώτο Cyprus EMEA Healthspan Summit

Η MHV ανακηρύσσεται Επίσημος Συνεργάτης και το Parklane Resort & Spa Χορηγός Φιλοξενίας του εναρκτήριου Cyprus EMEA Healthspan Summit.

Η MHV Mediterranean Hospitality Venture ανακοινώνει υπερήφανα τον κομβικό ρόλο της ως Επίσημου Συνεργάτη στο πρώτο Cyprus EMEA HealthSpan Summit, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο εντυπωσιακό Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa, Limassol. Το πολυβραβευμένο resort αποτελεί τον Χορηγό Φιλοξενίας για το συνέδριο, που θα γίνει στις 27 και 28 Απριλίου 2026. 

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το St. Moritz Longevity Forum, θέτει νέες βάσεις για τον διεθνή διάλογο γύρω από τη μακροζωία, την ευζωία και το μέλλον της ανθρώπινης υγείας, ενώ συγκεντρώνει κάτω από την ίδια στέγη παγκόσμιες ηγετικές προσωπικότητες της επιστήμης, της ιατρικής, της τεχνολογίας και των επενδύσεων. Η MHV και το Parklane Resort & Spa θα επιμεληθούν μίας μοναδικής εμπειρίας, εξασφαλίζοντας πως κάθε στιγμή του συνεδρίου θα χαρακτηρίζεται από κομψότητα, άνεση και προσεγμένο design.

Ως το μοναδικό παραθαλάσσιο luxury resort διεθνούς brand στην Κύπρο, η ολιστική φιλοσοφία και το εμβληματικό design του Parklane αναδεικνύουν το ξενοδοχείο ως το φυσικό περιβάλλον για την προώθηση της παγκόσμιας συζήτησης γύρω από τη μακροζωία. Το Cyprus EMEA Healthspan Summit αποτελεί ένα κομβικό βήμα για την τοποθέτηση της χώρας μας ως στρατηγικό σημείο αναφοράς της Μεσογείου όσον αφορά στις επενδύσεις γύρω από την βιοτεχνολογία, την προληπτική ιατρική και τη μακροζωία, ενώ η MHV επιλέχθηκε ως ο ιδανικός Επίσημος Συνεργάτης, λόγω της δέσμευσής της προς το κοινό αυτό όραμα.

Η Οργανωτική Επιτροπή του St. Moritz Longevity Forum δήλωσε σχετικά: «Το Parklane αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση όσον αφορά στην αριστεία, τις εγκαταστάσεις wellness και την κομψή φιλοξενία που απαιτούνται για να ανθίσει ένα οικοσύστημα μακροζωίας αυτού του βεληνεκούς. Το όραμα και η προσέγγιση της MHV γύρω από τη δημιουργία προορισμών κάνει τον όμιλο τον ιδανικό συνεργάτη για την συνάντηση των κορυφαίων μυαλών στον κόσμο».

Το συνέδριο έχει τίτλο «Καινοτόμος Ζωή: Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Μακροζωίας». Για δύο ημέρες, οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε σημαντικές συζητήσεις, πάνελ, και κεκλεισμένων των θυρών συναντήσεις, με θέμα πέντε βασικούς πυλώνες της μακροζωίας: Αναγεννητική Ιατρική & Βιοδείκτες, το AI στην Ιατρική, Εγκαταστάσεις Μακροζωίας, Οικονομική Μακροζωία, Κοινωνική Πολιτική και η Εκατονταετής Κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες:  https://stmoritzlongevityforum.ch/cyprus-emea-healthspan-summit/

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

