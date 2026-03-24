Ο ΠΑΣΥΚΑΦ χαιρετίζει την ψήφιση του Νομοσχεδίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) χαιρετίζει την ομόφωνη ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα, η οποία σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική τομή για το σύστημα υγείας στην Κύπρο.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας, τόσο εντός όσο και εκτός νοσηλευτηρίων, καθώς και κατ’ οίκον. Ο νόμος θα πρέπει να καθορίζει όρους για την ίδρυση και λειτουργία δομών, θέτει πρότυπα ποιότητας και εισάγει μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ενδυναμώνει τα δικαιώματα των ασθενών και των οικογενειών τους και προωθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει ιατρική, νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη, με σεβασμό στις ανάγκες και τις επιλογές του κάθε ασθενούς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών, στη φροντίδα παιδιατρικών ασθενών, καθώς και στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ανακουφιστικής Φροντίδας για τον συντονισμό και τη διασφάλιση της ποιότητας.

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ, ως ένας από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην Κύπρο, προσφέρει εδώ και χρόνια ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης σε άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης της κατ’ οίκον φροντίδας, της ψυχοκοινωνικής στήριξης και της διεπιστημονικής προσέγγισης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σε δήλωσή του, ο Επιτελικός Διευθυντής & Διευθυντής Υπηρεσιών Στήριξης Ασθενών του ΠΑΣΥΚΑΦ, κ. Αντώνης Τρύφωνος, ανέφερε: «Η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Ανακουφιστική Φροντίδα αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη χώρα μας και για όλους τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες. Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο που διασφαλίζει την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας για όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Η εμπειρία μας στον ΠΑΣΥΚΑΦ, μέσα από την καθημερινή παροχή κατ’ οίκον φροντίδας και ολιστικών υπηρεσιών στήριξης, καταδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης και σωστά οργανωμένης ανακουφιστικής φροντίδας για τη διασφάλιση της αξιοπρέπειας και της ποιότητας ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους. Το επόμενο σημαντικό βήμα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου, με την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και την εξασφάλιση επαρκών πόρων, ώστε οι πρόνοιές του να μεταφραστούν σε ουσιαστική και καθημερινή στήριξη για όσους τη χρειάζονται.»

Ο ΠΑΣΥΚΑΦ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά παρακολουθώντας στενά την δημιουργία και ψήφιση κανονισμών, ως προς την ανάπτυξη των υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας στην Κύπρο, προς όφελος των αθενών και των οικογενειών τους.