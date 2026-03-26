Στο 42% η παιδική παχυσαρκία στην Κύπρο – Ιδρύθηκε επιστημονική εταιρεία για αντιμετώπιση της

Στα ύψη τα ποσοστά παιδικής παχυσαρκία στην Κύπρο με τη χώρα μας να βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις και τους ειδικούς να τονίζουν την ανάγκη για δημιουργία οργανωμένου προγράμματος αναχαίτισης των σχετικών ποσοστών.

Ενημερώνοντας την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, επιστήμονες σχετικών ειδικοτήτων οι οποίοι προχώρησαν σε σύσταση επιστημονικής εταιρείας αναφέρθηκαν σε μελέτη επιτήρησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην οποία συμμετέχουν 38 κράτη, μεταξύ αυτών και η Κύπρος που καταγράφει ποσοστά που φθάνουν μέχρι και το 42%. Για τους ενήλικες το ποσοστό αυτό φθάνει μέχρι και το 30%.

Το 80% των παχύσαρκων παιδιών, τόνισαν, θα καταλήξουν παχύσαρκοί ενήλικες και αναφέρθηκαν στα ήδη μεγάλα ποσοστά διαβήτη, καρδιοπαθειών και καρκίνου που σχετίζονται με την παχυσαρκία αφού συνδέονται με την ορθή διατροφή και την άσκηση.

Αναλύοντας τα δεδομένα για την Κύπρο, όπως αυτά προκύπτουν από ευρωπαϊκές και διεθνείς μελέτες και επισημαίνοντας το γεγονός ότι όλοι οι αριθμοί καταδεικνύουν αύξηση των ποσοστών τα επόμενα χρόνια, οι επιστήμονες ενημέρωσαν ότι προχώρησαν στην ίδρυση της Κυπριακής επιστημονικής εταιρείας για την μελέτη της παχυσαρκίας ( ΚΕΜΕΠΑ ) με στόχο την εκπαίδευση όλων των επιστημόνων υγείας στο αντικείμενο της παχυσαρκίας , τη δημιουργία δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο χαρακτήρισαν «τεράστιο».

Η επιτροπή υγείας, αποφάσισε ότι θα αποστείλει ειδική επιστολή προς τον υπουργό Υγείας ζητώντας την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών από το Υπουργείο του με στόχο την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αρκετή συζήτηση γύρω από θέματα κληρονομικότητας, διατροφής και έλλειψης άσκησης που φαίνεται επίσης να εντοπίζονται στον κυπριακό πληθυσμό.