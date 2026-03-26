Νέα λειτουργία του ΓεΣΥ: Εκτέλεση συνταγών με σάρωση barcode

Τίθεται σε εφαρμογή από 27/3 νέα λειτουργία που αφορά στην εμφάνιση γραμμικού κώδικα (barcode) για την εκτέλεση συνταγών μέσω της «Πύλης Δικαιούχων» του ΓεΣΥ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΑΥ.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι μπορούν πλέον να λαμβάνουν από το φαρμακείο της επιλογής τους τα φάρμακα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή τα υγειονομικά είδη που τους έχουν συνταγογραφηθεί από τον θεράποντα ιατρό τους, μέσω της σάρωσης του barcode που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη συνταγή από την «Πύλη Δικαιούχων».

Η πρόσβαση για τους δικαιούχους είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy). Οι δικαιούχοι, αφού εισέλθουν στην «Πύλη Δικαιούχων», επιλέγουν την ενότητα «Διαθέσιμες Παραπομπές» και έπειτα την κατηγορία «Συνταγές», όπου μπορούν να εντοπίσουν τον γραμμικό κώδικα (barcode) της συνταγής τους.

Οι δικαιούχοι, κατά την επίσκεψη τους στο φαρμακείο, μπορούν να παρουσιάσουν τον γραμμικό κώδικα (barcode) στον/στην φαρμακοποιό, ώστε να εκτελεστεί η συνταγή τους χωρίς να απαιτείται η αναφορά σε προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα τους.

Η ρύθμιση αποτελεί συνέχεια της ήδη υφιστάμενης δυνατότητας εμφάνισης γραμμικού κώδικα (barcode) στις εκτυπωμένες συνταγές και στόχο έχει την περαιτέρω προστασία των προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων κατά την εκτέλεση των συνταγών τους.

Εναλλακτικά, οι δικαιούχοι μπορούν να ζητήσουν να τους δοθεί η συνταγή εκτυπωμένη από τον θεράποντα ιατρό τους, όπως εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι η πρόσβαση στις λειτουργίες αυτές προϋποθέτει ότι οι δικαιούχοι έχουν λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και έχουν συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου τους.

ΚΥΠΕ