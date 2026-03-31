Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση Δήμου Λάρνακας & Κέντρου Αριστείας ΒΙΟΒΑΝΚ.CY με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, με θέμα «Χτίζοντας το μέλλον της υγείας μέσα από την έρευνα με κέντρο τον Άνθρωπο»

ΤΙ: Ο Δήμος Λάρνακας (Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct) και το Κέντρο Αριστείας biobank.cy του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκαλούν το κοινό σε ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, με θέμα «Χτίζοντας το μέλλον της υγείας μέσα από την έρευνα με κέντρο τον Άνθρωπο»

Θα συζητηθούν: 

  • εξελίξεις σχετικά με ζητήματα υγείας διεθνώς και στη χώρα μας
  • τα ιδιαίτερα θέματα υγείας που απασχολούν την Κύπρο και ειδικότερα τον πληθυσμό της Λάρνακας
  • το πρωτοποριακό ερευνητικό έργο του Κέντρου Αριστείας biobank.cy και τη γνώση  που  παράγεται  σε επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης, πρόγνωσης και θεραπείας ασθενειών.

ΠΟΥ: Πολυδύναμος Πολυχώρος Κοινωνικής Πρόνοιας & Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας (Φανερωμένης 62, 6025)

ΠΟΙΟΣ: Δήμος Λάρνακας (Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct) και Κέντρο Αριστείας biobank.cy

ΠΟΤΕ: Πέμπτη, 02 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00

Επικοινωνία:
Έφη Κυρινοπούλου, Communication Officer biobank.cy Center of Excellence in Biobanking and Biomedical Research
kyrinopoulou.effrosyni@ucy.ac.cy, (+357) 96595414│ 22892815 │ 7777 1838

