Η Βουλή ενέκρινε ομόφωνα την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓΕΣΥ

Ομόφωνα με 45 ψήφους υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε την πρόταση νόμου «Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2026», με εισηγητή τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων, Αλέκο Τρυφωνίδη.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας ώστε οι συμβουλευτικοί ψυχολόγοι να ενταχθούν στην κατηγορία των «άλλων επαγγελματιών υγείας» του ΓεΣΥ, επιτρέποντας την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω του συστήματος.

Ο εισηγητής της πρότασης, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι πρόκειται για το αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας, επισημαίνοντας ότι η συμβουλευτική ψυχολογία αποτελεί έναν αυτόνομο και σημαντικό πυλώνα που διαχειρίζεται ζητήματα πέραν της κλινικής ψυχολογίας. Τόνισε ότι στόχος είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας χωρίς αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας τη ρύθμιση ως αποφασιστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας.

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής Χρίστος Χριστόφιας ανέφερε ότι το κόμμα θεωρεί απαραίτητη την ένταξη των συμβουλευτικών ψυχολόγων στο ΓεΣΥ, εκφράζοντας ωστόσο επιφυλάξεις για τη διαδικασία. Όπως είπε, η επίλυση τέτοιων ζητημάτων θα έπρεπε να αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και του ΟΑΥ και όχι της Βουλής μέσω προτάσεων νόμου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο δημιουργίας προηγούμενου. Παρά τις επιφυλάξεις, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει την πρόταση, αναφέροντας ωστόσο ότι οδηγείται το Κοινοβούλιο σε λανθασμένες ατραπούς για λαϊκισμός και άγρα ψήφων. Σημείωσε επίσης ότι ο ΟΑΥ φέρεται έτοιμος να προχωρήσει στην ένταξη των επαγγελματιών και ανεξαρτήτως της ψήφισης του νόμου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος ανέφερε ότι οι συζητήσεις με τον ΟΑΥ διαρκούν εδώ και ένα χρόνο και δεν σχετίζονται με εκλογικές σκοπιμότητες, απορρίπτοντας αιτιάσεις περί «άγρας ψήφων». Υπογράμμισε ότι, παρά τη θετική στάση του ΟΑΥ, υπήρχε καθυστέρηση ως προς τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ένταξης των συμβουλευτικών ψυχολόγων, αναφέροντας ότι η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα και απαιτεί άμεση και καθολική πρόσβαση.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους άσκησε κριτική σε πολιτικές τοποθετήσεις που, όπως ανέφερε, ενώ διαφωνούν με την ουσία μιας πρότασης νόμου, δηλώνουν ότι θα την υπερψηφίσουν, θέτοντας ζήτημα πολιτικής συνέπειας.

Απαντώντας, ο Χρίστος Χριστόφιας διευκρίνισε ότι η στάση του ΑΚΕΛ δεν αφορά διαφωνία με την ουσία της πρότασης, αλλά την ανησυχία για δημιουργία θεσμικού προηγούμενου ως προς τον τρόπο επίλυσης τέτοιων ζητημάτων.

Σε δευτερολογία του ο κ. Τρυφωνίδης, σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις διήρκεσαν τρία χρόνια και έκανε λόγο για αδιαλλαξία που είχε επιδείξει ο ΟΑΥ να ρυθμίσει το θέμα, υποστηρίζοντας ότι με τη νομοθεσία επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα.

