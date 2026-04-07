Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Eurostat: Το 36,4% των ατόμων 65 ετών και άνω στην Κύπρο αξιολόγησαν την υγεία τους ως πολύ καλή ή καλή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το 2024 στην Κύπρο, το 36,4% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αξιολόγησε την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε, την Τρίτη, η Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα, το ποσοστό ήταν 35,3% μεταξύ των γυναικών και 37,6% μεταξύ των ανδρών.

Στην ηλικιακή ομάδα 45-64 ετών το ποσοστό ανήλθε στο 73,8%. Οι άντρες κατέγραψαν ποσοστό 73,3% και οι γυναίκες 74,2% όσων αξιολόγησαν την υγεία τους ως πολύ καλή ή καλή. Μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16-64 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε συνολικά στο 85,5%. Στην ομάδα ηλικίας 16-24 ετών, το 95,2% δήλωσε ότι έχει πολύ καλή ή καλή υγεία.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο από τα δύο τρίτα του πληθυσμού (68,5%) αξιολόγησαν την υγεία τους ως πολύ καλή ή καλή, το 23,0% ως μέτρια και το 8,5% ως κακή ή πολύ κακή.

Η αξιολόγηση της υγείας κατά ηλικιακές ομάδες δείχνει ότι η θετική αυτοαξιολόγηση μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό όσων δήλωσαν πολύ καλή ή καλή υγεία ανήλθε σε 91,3% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών, μειώθηκε σε 61,1% για την ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών και έφθασε το 40,0% στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.

Μεταξύ του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω, υψηλότερα ποσοστά κατέγραψαν η Ιρλανδία (62,0%), το Βέλγιο (57,4%) και το Λουξεμβούργο (56,8%). Αντίθετα, μόνο το 12,5% του ηλικιωμένου πληθυσμού στη Λιθουανία αξιολόγησε την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή, το 13,1% στη Λετονία και το 19,1% στην Πορτογαλία.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

