Εθελοντική Αιμοδοσία από το American Medical Center στις 17 Απριλίου

Το American Medical Center διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Παρασκευή, 17 Απριλίου 2026, από τις 12:00 έως τις 14:00, στις εγκαταστάσεις του στη Λευκωσία.

Η αιμοδοσία αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πράξεις προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, υπενθυμίζει το American Medical Center, τονίζοντας ότι με τη δωρεά αίματος μπορούμε να σώσουμε ζωές και να στηρίξουμε ασθενείς που το έχουν ανάγκη.

Το American Medical Center καλεί το κοινό να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία, αφιερώνοντας λίγα λεπτά από τον χρόνο του σε μια ουσιαστική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης.

Η προσέλευση του κοινού είναι ελεύθερη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, ενώ θα πραγματοποιείται σύντομος έλεγχος καταλληλότητας, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι μπορούν να είναι δότες αίματος.

Γίνε δότης. Σώσε μια ζωή.