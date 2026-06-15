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Βραζιλία: Έξι νεκροί από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στο Ρίο ντε Ζανέιρο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Μια πηγή της αστυνομίας τόνισε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα ελικόπτερα ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο ντε Ζανέιρο, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Μια πηγή της αστυνομίας τόνισε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες στα ελικόπτερα ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Μετά τη σύγκρουσή τους τα ελικόπτερα συνετρίβησαν σε ένα χώρο στάθμευσης μιας αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων, προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε τουλάχιστον 20 οχήματα.

«Τουλάχιστον έξι θάνατοι έχουν επιβεβαιωθεί, όλοι μεταξύ των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που ενεπλάκη στο δυστύχημα», τόνισε η πυροσβεστική.

Ο δήμαρχος του Ρίο Εντουάρντο Καβαλιέρε δήλωσε ότι «ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα δύο ελικόπτερα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν είναι ακόμη γνωστές.

Ένα ελικόπτερο τυλιγμένο στις φλόγες βρέθηκε ανάμεσα σε ηλεκτρικά οχήματα, με πέντε θύματα μέσα, και το άλλο, το οποίο συνετρίβη περίπου 100 μέτρα μακριά, μετέφερε μόνο τον πιλότο του, ο οποίος επίσης πέθανε, είπε.

Ένα μεγάλο σύννεφο μαύρο καπνού υψωνόταν πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου πολλά οχήματα φλέγονταν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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