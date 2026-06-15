Euronext Athens: Οι τράπεζες κρατούν τα μεγέθη, η ενέργεια απογειώνει την κερδοφορία

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι εισηγμένες εταιρείες συνεχίζουν να εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο σύνολο τους μετά από τέσσερα συνεχή χρόνια ιστορικών επιδόσεων. Ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος κατά 8%, ενώ εκρηκτική άνοδο εμφανίζει η λειτουργική κερδοφορία η οποία προσεγγίζει το 54%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώνονται στα 2,74 δισ. ευρώ από 2,03 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 35%. Στην εξεταζόμενη περίοδο υπάρχει μια διακριτή διαφοροποίηση στις εταιρίες που παραδοσιακά συνεισφέρουν στην κατανομή και συνεισφορά των κερδών: από τη μία πλευρά οι τράπεζες διατηρούν ψηλά την βάση της κερδοφορίας και από την άλλη οι ενεργειακοί όμιλοι αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της κερδοφορίας.

Ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να παράγει σχεδόν το μισό των συνολικών κερδών των εισηγμένων. Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη με τις μικρότερες σε μέγεθος ενεργητικού τράπεζες να υπεραποδίδουν εκμεταλλευόμενες την αύξηση του επιτοκιακού αποτελέσματος από την πιστωτική επέκταση (Credibank +12%, Optima +25%). Συνολικά, οι τράπεζες εμφανίζουν αύξηση εσόδων 2%, αλλά μείωση των προ προβλέψεων αποτελεσμάτων κατά 2% και καθαρών κερδών κατά 3%, στοιχείο που οφείλεται στην αύξηση του λειτουργικού κόστους. Παρόλα αυτά οι διοικήσεις έχουν διατηρήσει αμετάβλητη την καθοδήγηση για τα κέρδη του 2026, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα.

Ο κλάδος που καθορίζει το αφήγημα ανάπτυξης της κερδοφορίας του 2026, είναι η ενέργεια. Οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι (διυλιστήρια, ΔΕΗ κλπ) αυξάνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών τους κατά 7%, αλλά κυρίως υπερδιπλασιάζουν τα EBITDA τους, τα οποία ανέρχονται σε 1,71 δισ. ευρώ από 767 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη εκτινάσσονται κατά 412%, στα 862 εκατ. ευρώ.

Στη ΔΕΗ η μεγάλη διαφορά οφείλεται στο ενεργειακό μίγμα, την μείωση του λιγνίτη και την προσθήκη νέων παραγωγικών μονάδων στις ΑΠΕ. Τα διυλιστήρια διανύουν ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο ισχυρών περιθωρίων διύλισης ιδιαίτερα στο ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα και με άνεση θα υπερβούν το 1 δισ. ευρώ λειτουργικής κερδοφορία για τρίτη συνεχόμενη χρήση.

Στις λοιπές εισηγμένες, η εικόνα είναι μικτή αλλά συνολικά θετική. Η Allwyn αυξάνει τα έσοδά της κατά 21% και τα καθαρά κέρδη κατά 6%, διατηρώντας την υψηλή της κερδοφορία.

Η Cenergy εμφανίζει άνοδο κερδών 81%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ενεργειακών και διασυνδετικών έργων. Η Elvalhalcor καταγράφει αύξηση κερδών κατά 48%, επωφελούμενη από τη βελτίωση της ζήτησης σε προϊόντα αλουμινίου και χαλκού.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ παρουσιάζει αύξηση κερδών κατά 33%, ενώ η ΚΡΙ-ΚΡΙ συνεχίζει την ισχυρή της ανάπτυξη με άνοδο κερδών 92% καθοδηγώντας ωστόσο για πιο ήπιες τάσεις στην συνέχεια.

Η TITAN διατηρεί ανοδική πορεία, με EBITDA αυξημένα κατά 12% και καθαρά κέρδη κατά 42%, επιβεβαιώνοντας τη θετική εικόνα που έχει ήδη επισημανθεί από την διοίκηση κατά την διάρκεια της επενδυτικής ημερίδας. Στον αντίποδα, πιέσεις καταγράφονται σε εταιρείες όπως η Lavipharm (-50% στα κέρδη), ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (-28%) και ο ΟΛΠ (-29%).

Συμπερασματικά, η πορεία του α’ τριμήνου δείχνει ότι και το 2026 έχει τις προϋποθέσεις για νέα ιστορικά υψηλά στα κέρδη των εισηγμένων. Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί και οι προσθήκες παραγωγικών παγίων έρχονται να συμπληρώσουν μια ισχυρή εικόνα διατήρησης της δυναμικής των προηγούμενων ετών. Ωστόσο η χρήση είναι ακόμα στην αρχή της και η παρατεταμένη διάρκεια των υψηλών τιμών στην ενέργεια λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας ενδεχομένως να θέσει σε δοκιμασία την αντοχή των αποτελεσμάτων στα επόμενα τρίμηνα.

Πηγή: newmoney.gr