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Γκουτέρες: Κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

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Εξέφρασε την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουση

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών χαιρέτισε την ανακοίνωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε ειρηνευτική συμφωνία, η οποία προβλέπει «άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός», την «επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ», καθώς και «ένα πλαίσιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις».

Σε δήλωση που αποδίδεται στον Εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο Γενικός Γραμματέας αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή «αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο βήμα προς την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης».

Παράλληλα, εκφράζει «βαθιά εκτίμηση» για τον «εποικοδομητικό ρόλο» που διαδραμάτισαν το Πακιστάν, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής, στηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Γενικός Γραμματέας εκφράζει την ελπίδα ότι τα μέρη θα αξιοποιήσουν τη «νέα αυτή δυναμική» και θα «εντείνουν τις προσπάθειές τους για την οριστική επίλυση της σύγκρουσης».

Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως τονίζεται στη δήλωση, παραμένουν έτοιμα «να στηρίξουν τα μέρη στην επίτευξη μιας διαρκούς και συνολικής ειρήνης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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