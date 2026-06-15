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Θα συγκρουστεί ή θα το προσπεράσει;

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Από τον Σεπτέμβρη αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Μόνο που αξιολόγηση χωρίς ξεκαθάρισμα στους αποσπασμένους είναι μισή αλλαγή σε ένα σύστημα που χρειάζεται βαθιές τομές. Δεν αρκεί να αξιολογούνται όσοι βρίσκονται στην τάξη, όταν εκπαιδευτικοί παραμένουν εκτός σχολείου για δέκα ή και είκοσι χρόνια, εξελισσόμενοι υπηρεσιακά σαν να ασκούν κανονικά διδακτικό έργο. Κάποιοι αποσπάστηκαν ως απλοί εκπαιδευτικοί και θα αφυπηρετήσουν αποσπασμένοι ως διευθυντές. Την ίδια ώρα, θέσεις που δεν χρειάζονται εκπαιδευτικούς καλύπτονται με αποσπάσεις, ενώ στα σχολεία καταγράφονται ελλείψεις. Εδώ θα κριθεί η υπουργός Παιδείας. Θα συγκρουστεί με το πρόβλημα ή θα το προσπεράσει απλά; 

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