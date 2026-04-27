Χωρίς διαδίκτυο τα σχολεία της Λευκωσίας: Πληρώθηκε ο λογαριασμός λέει η Σχολική Εφορεία - Τι αναφέρει η CYTA

Χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο βρέθηκαν το πρωί δημόσια σχολεία της Λευκωσίας, προκαλώντας αναστάτωση σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που έφτασαν στις σχολικές μονάδες και αντίκρισαν μια απρόσμενη διακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η διακοπή της σύνδεσης αποδόθηκε αρχικά σε απλήρωτους λογαριασμούς, ωστόσο η εικόνα που προκύπτει είναι διαφορετική. Όπως αναφέρθηκε αρμοδίως, η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας είχε προχωρήσει σε εξόφληση των σχετικών οφειλών προς την Cyta, έπειτα από ειδοποιήσεις που έλαβε.

Παρά ταύτα, ο πάροχος προχώρησε σε αποκοπή της υπηρεσίας, με αποτέλεσμα αρκετές σχολικές μονάδες να θεωρήσουν ότι η διακοπή οφείλεται σε μη πληρωμή. Το γεγονός αυτό ενίσχυσε τη σύγχυση, καθώς, όπως σημειώνεται, πριν από κάθε αποκοπή αποστέλλονται προειδοποιητικά μηνύματα προς τον πελάτη, διαδικασία που φαίνεται να τηρήθηκε και στην προκειμένη περίπτωση. 

Σύμφωνα με εκ νέου ενημέρωση από την Cyta, αποκαταστάθηκε η σύνδεση, ενώ θα υπάρξει αλλαγή στον τρόπο πληρωμής. Η ίδια πηγή τόνισε ότι η συνεργασία με της εφορείες είναι στενή και γίνεται προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της.

Τι αναφέρει η σχολική Εφορεία

Η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας, από την πλευρά της, αποδίδει την ευθύνη σε λάθος της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, επισημαίνοντας ότι έχουν καταβληθεί δύο πληρωμές. Συγκεκριμένα, στις 20 Φεβρουαρίου 2026 καταβλήθηκε ποσό 8.801,46 ευρώ και στις 20 Μαρτίου 2026 ποσό 8.837,91 ευρώ.

Μάλιστα όπως αρμοδίως μας αναφέρθηκε, η CYTA, απολογήθηκε για το λάθος της και θα προχωρήσει σε επανασύνδεση σύντομα.

