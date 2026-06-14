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Συνεχίζεται το θρίλερ με το χρονοδιάγραμμα των Ουάσινγκτον και Πακιστάν - Δεν αποφασίζει η Τεχεράνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Στο Ιράν οι διαμεσολαβητές του Κατάρ για την οριστικοποίηση του πλαισίου ειρήνης.

Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία-πλαίσιο και συνεχίζεται ακόμα η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

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Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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