Συνεχίζεται το θρίλερ με το χρονοδιάγραμμα των Ουάσινγκτον και Πακιστάν - Δεν αποφασίζει η Τεχεράνη

Η Τεχεράνη δεν έχει λάβει ακόμα τελική απόφαση για τη συμφωνία-πλαίσιο και συνεχίζεται ακόμα η εξέταση πολιτικών, νομικών και τεχνικών ζητημάτων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και αξιωματούχων που είναι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ενημερωμένη πηγή.

Διαπραγματευτές από το Κατάρ μετέβησαν σήμερα το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των προσπαθειών για οριστικοποίηση συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση της κατάστασης.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο η Τεχεράνη έχει διατυπώσει αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ