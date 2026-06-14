Γάζα: Δίχως ρεύμα και νερό, στη θάλασσα η λύτρωση από τη ζέστη στα ερείπια [ΒΙΝΤΕΟ]

Πλήθη εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς την παραλία της πόλης της Γάζας για να ξεφύγουν από τη ζέστη, όπως έδειξαν εικόνες που δημοσίευσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Η αυξανόμενη καλοκαιρινή ζέστη και η σοβαρή έλλειψη νερού έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν σε πρόχειρες σκηνές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι συνθήκες υπερπληθυσμού και η περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό έχουν συμβάλει στην αύξηση των κρουσμάτων αφυδάτωσης και δερματικών λοιμώξεων μεταξύ των εκτοπισμένων, ενώ η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος εμποδίζει πολλούς να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες μέσα στα καταλύματά τους.

ΠΗΓΗ: ERT