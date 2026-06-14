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Γάζα: Δίχως ρεύμα και νερό, στη θάλασσα η λύτρωση από τη ζέστη στα ερείπια [ΒΙΝΤΕΟ]

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

WAFA — Palestine News Agency

Πλήθη εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς την παραλία της πόλης της Γάζας για να ξεφύγουν από τη ζέστη, όπως έδειξαν εικόνες που δημοσίευσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Πλήθη εκτοπισμένων Παλαιστινίων κατευθύνθηκαν προς την παραλία της πόλης της Γάζας για να ξεφύγουν από τη ζέστη, όπως έδειξαν εικόνες που δημοσίευσε το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Η αυξανόμενη καλοκαιρινή ζέστη και η σοβαρή έλλειψη νερού έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων που ζουν σε πρόχειρες σκηνές σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι συνθήκες υπερπληθυσμού και η περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό νερό έχουν συμβάλει στην αύξηση των κρουσμάτων αφυδάτωσης και δερματικών λοιμώξεων μεταξύ των εκτοπισμένων, ενώ η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος εμποδίζει πολλούς να χρησιμοποιούν ανεμιστήρες μέσα στα καταλύματά τους.

ΠΗΓΗ: ERT

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ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣΓΑΖΑ

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