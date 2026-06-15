Έκρηξη επιθέσεων στην εκπαίδευση: Πάνω από 8.500 περιστατικά σε 83 χώρες

Αύξηση άνω του 40% κατέγραψαν παγκοσμίως οι επιθέσεις κατά σχολείων, πανεπιστημίων, μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού την περίοδο 2024-2025, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις (GCPEA).

Η έκθεση «Education Under Attack 2026» αναφέρει περισσότερα από 8.500 περιστατικά σε 83 χώρες. Από τις επιθέσεις αυτές, τουλάχιστον 10.600 μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν, απήχθησαν, συνελήφθησαν ή επηρεάστηκαν με άλλο τρόπο.

Τα περισσότερα περιστατικά καταγράφηκαν στην Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αιθιοπία, την Αϊτή, την Παλαιστίνη και την Ουκρανία. Στην Ουκρανία αναφέρθηκαν περίπου 900 επιθέσεις σε σχολεία, ενώ στην Παλαιστίνη οι επιθέσεις που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα ξεπέρασαν τις 2.000.

Η έκθεση καταγράφει επίσης σχεδόν διπλασιασμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες σχολεία και πανεπιστήμια χρησιμοποιήθηκαν από στρατιωτικές δυνάμεις ή ένοπλες ομάδες. Οι σχετικές περιπτώσεις ξεπέρασαν τις 1.900, με σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Σύμφωνα με την GCPEA, οι μεγαλύτεροι αριθμοί θυμάτων καταγράφηκαν στη Μιανμάρ, τη Νιγηρία, την Υεμένη και το Καμερούν. Στη Νιγηρία, περισσότερα από 700 άτομα από την εκπαιδευτική κοινότητα φέρονται να απήχθησαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επιθέσεις κατά γυναικών και κοριτσιών, οι οποίες στοχοποιήθηκαν λόγω φύλου σε τουλάχιστον 11 χώρες. Η έκθεση επισημαίνει επίσης τις επιπτώσεις της βίας σε παιδιά με αναπηρίες, τα οποία ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Η GCPEA ζητά από τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν την προστασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να σταματήσει η στρατιωτική χρήση σχολείων και πανεπιστημίων και να υπάρξουν ισχυρότεροι μηχανισμοί καταγραφής και λογοδοσίας.

Η δημοσίευση της έκθεσης έρχεται σε μια περίοδο αύξησης των ένοπλων συγκρούσεων διεθνώς, με την εκπαίδευση να πλήττεται ολοένα και περισσότερο σε περιοχές κρίσης.

Με πληροφορίες από GCPEA, The Guardian, Human Rights Watch