Η Χαμάς καλωσορίζει την συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, ελπίζει ότι θα θέσει τέλος στην ισραηλινή επιθετικότητα

Η Χαμάς χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτιών της Αμερική; και του Ιράν.

Σε δήλωσή της, εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία θα «έχει θετικό αντίκτυπο σε διάφορα περιφερειακά ζητήματα, με πρώτο και κύριο την άμεση παύση της συνεχιζόμενης σιωνιστικής επιθετικότητας εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και το τέλος των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων και παραβιάσεων εναντίον του Λιβάνου και άλλων μετώπων».

Η ασφάλεια και η σταθερότητα στην περιοχή είναι αδύνατες όσο το Ισραήλ «συνεχίζει τον πόλεμο εξόντωσης, λιμοκτονίας και εκτόπισης» εναντίον του παλαιστινιακού λαού, τόνισε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Πηγή: Al Jazeera