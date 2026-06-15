Η αποχή από τη ζάχαρη μπορεί να έχει απρόβλεπτες επιπτώσεις στην υγεία, δείχνει μελέτη

Η πλήρης αποφυγή της ζάχαρης δεν είναι απαραίτητα ωφέλιμη σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο ENDO 2026 της Endocrine Society στο Σικάγο.

Ερευνητές από το Dasman Diabetes Institute στο Κουβέιτ εξέτασαν τις επιπτώσεις μιας δίαιτας χαμηλών λιπαρών χωρίς σακχαρόζη σε ποντίκια. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με ομάδα ελέγχου που ακολούθησε αντίστοιχη δίαιτα χαμηλών λιπαρών, αλλά με σακχαρόζη.

Μετά από 16 εβδομάδες, τα ποντίκια που δεν κατανάλωναν σακχαρόζη παρουσίασαν χειρότερο έλεγχο της γλυκόζης, αντίσταση στην ινσουλίνη, διαταραχές στα βακτήρια του εντέρου, εντερική φλεγμονή και ενδείξεις λιπώδους νόσου του ήπατος. Οι αλλαγές αυτές καταγράφηκαν παρότι το σωματικό βάρος των ζώων δεν διέφερε σημαντικά από εκείνο της ομάδας ελέγχου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δείχνουν ότι η πλήρης αφαίρεση της σακχαρόζης από μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μικροβίωμα του εντέρου και τη μεταβολική υγεία. Όπως επισημαίνουν, το ζητούμενο δεν είναι απλώς ο αποκλεισμός της ζάχαρης, αλλά η συνολική ισορροπία στη διατροφή και η διατήρηση ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος.

Η μελέτη δεν σημαίνει ότι η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης είναι ασφαλής ή ωφέλιμη. Η αυξημένη πρόσληψη πρόσθετων σακχάρων έχει συνδεθεί με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολύ περιοριστικές δίαιτες μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες, ειδικά όταν εφαρμόζονται χωρίς συνολική αξιολόγηση της διατροφής.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα, καθώς τα αποτελέσματα προέρχονται από μελέτη σε πειραματόζωα και δεν μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στον άνθρωπο. Παρ’ όλα αυτά, εκτιμούν ότι η έρευνα μπορεί να συμβάλει στη μελλοντική διαμόρφωση πιο ισορροπημένων διατροφικών συστάσεων, με έμφαση όχι μόνο στη μείωση της ζάχαρης, αλλά και στην προστασία της υγείας του εντέρου.

Πηγή: Endocrine Society / ScienceDaily