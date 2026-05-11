Περισσότερες από 45 τοπικές και διεθνείς εταιρείες στο Career Fair 2025 του Πανεπιστημίου Frederick

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Career Fair 2026- Campus to Career του Πανεπιστημίου Frederick την Τρίτη 28 Απριλίου στη Λευκωσία. Στη διοργάνωση συμμετείχαν περισσότερες από 45 τοπικές και διεθνείς εταιρείες, οργανισμοί και επαγγελματικοί φορείς, που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Το Career Fair αποτελεί πλέον έναν καθιερωμένο θεσμό του Πανεπιστημίου Frederick, ενισχύοντας ουσιαστικά τη σύνδεση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων με την αγορά εργασίας, μέσα από στοχευμένες δράσεις και στρατηγικές συνεργασίες.

Η φετινή διοργάνωση προσέφερε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, δίνοντας στους/στις συμμετέχοντες/ουσες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για επαγγελματικές ευκαιρίες, να έρθουν σε άμεση επαφή με εργοδότες και να εξερευνήσουν τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια που επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία ανταγωνιστικού βιογραφικού, η ενίσχυση των soft skills και η κατανόηση των εξελίξεων γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσαν τα Inspirational Talks, στα οποία απόφοιτοι/ες του Πανεπιστημίου Frederick και επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και διαδρομές, εμπνέοντας τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να θέσουν στόχους και να διεκδικήσουν το επαγγελματικό τους μέλλον με αυτοπεποίθηση.

«Στόχος μας είναι να προετοιμάσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να είναι έτοιμοι/ες για την αγορά εργασίας. Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών που διασφαλίζουν την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς», αναφέρει η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κα Άντρεα Αθανασίου.

«Η επιτυχία του Career Fair επαναβεβαίωσε ότι ο στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, παραμένει ουσιαστικός και απαραίτητος», σημειώνει η επικεφαλής του Γραφείου Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Frederick, κα Τούλα Δημητροπούλου.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν εξέφρασαν εξαιρετικά θετικά σχόλια για το υψηλό επίπεδο των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου, καθώς και για την ποιότητα της διοργάνωσης. Από την πλευρά τους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις ευκαιρίες δικτύωσης και την άμεση επαφή με εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick ευχαριστεί θερμά όλες τις εταιρείες και τους οργανισμούς που συμμετείχαν, καθώς και τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους/τις αποφοίτους/ες που συνέβαλαν ενεργά στην επιτυχία της διοργάνωσης.